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Haber Giriş: 26.11.2020 - 16:03 | Son Güncelleme:

Akasya Asiltürkmen kimdir nereli kaç yaşında? Hangi dizilerde ve filmlerde oynadı?

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Akasya Asiltürkmen kimdir nereli kaç yaşında? Hangi dizilerde ve filmlerde oynadı?
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Akasya Asiltürkmen son günlerde magazin haberlerine konu olması ile birlikte araştırılan isim olmaya başladı. Pek çok dizi ve filmde oynayan Akasya Asiltürkmen, kariyeri merak edilen isimler arasında bulunuyor. Peki, Akasya Asiltürkmen kimdir nereli kaç yaşında? İşte, Akasya Asiltürkmen hakkında detaylı bilgiler

Akasya Asiltürkmen pek çok kişinin araştırdığı isim olmaya devam ediyor. Akasya Asıltürkmen, 14 Nisan 1977 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Oyunculuğa, küçük yaşta, Ali Poyrazoğlu Tiyatrosu'nun açtığı kursa katılarak başladı. Aynı dönemde İstanbul Kanatlarımın Altında filminde oynadı ve bu profesyonel oyunculuğa attığı ilk adım oldu. Daha sonra, Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro bölümünden mezun oldu. Semaver Kumpanya ve İstanbul Devlet Tiyatrosu gibi tiyatrolarda çalıştı. Halen birçok Televizyon, Dublaj, Sinema ve Tiyatro çalışması yapmaktadır.

YER ALDIĞI DİZİ VE FİLMLER

Enkaz 2016

Bana Bunlarla Gel 2010

İpsiz Recep (2009) > Marika

Araf (2006) > Eda

Felek ne demek (2006) (Dizi) > Zekiye

Keloğlan kara prens'e karşı (2006) > Taşkız

Pamuk Prenses 2 (2005) > Fusun

Saklambaç (2005) (Dizi) > Bağdegül

Çınaraltı (2004) (Dizi) > Esin

Dayı (2004) (Dizi) > Müge

Lise Defteri (2003) (Dizi) > Ayça

Vaka-i Zaptiye (2002) (Dizi) > Lebibe

Nasıl evde kaldım (2001) (Dizi)

İstanbul kanatlarımın altında (1996)

Dar Alanda Kısa Paslaşmalar

Başrolde Aşk (2011) (Dizi) > Eda

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