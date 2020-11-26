Akasya Asiltürkmen kimdir nereli kaç yaşında? Hangi dizilerde ve filmlerde oynadı?
Akasya Asiltürkmen son günlerde magazin haberlerine konu olması ile birlikte araştırılan isim olmaya başladı. Pek çok dizi ve filmde oynayan Akasya Asiltürkmen, kariyeri merak edilen isimler arasında bulunuyor. Peki, Akasya Asiltürkmen kimdir nereli kaç yaşında? İşte, Akasya Asiltürkmen hakkında detaylı bilgiler
Akasya Asiltürkmen pek çok kişinin araştırdığı isim olmaya devam ediyor. Akasya Asıltürkmen, 14 Nisan 1977 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Oyunculuğa, küçük yaşta, Ali Poyrazoğlu Tiyatrosu'nun açtığı kursa katılarak başladı. Aynı dönemde İstanbul Kanatlarımın Altında filminde oynadı ve bu profesyonel oyunculuğa attığı ilk adım oldu. Daha sonra, Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro bölümünden mezun oldu. Semaver Kumpanya ve İstanbul Devlet Tiyatrosu gibi tiyatrolarda çalıştı. Halen birçok Televizyon, Dublaj, Sinema ve Tiyatro çalışması yapmaktadır.
YER ALDIĞI DİZİ VE FİLMLER
Enkaz 2016
Bana Bunlarla Gel 2010
İpsiz Recep (2009) > Marika
Araf (2006) > Eda
Felek ne demek (2006) (Dizi) > Zekiye
Keloğlan kara prens'e karşı (2006) > Taşkız
Pamuk Prenses 2 (2005) > Fusun
Saklambaç (2005) (Dizi) > Bağdegül
Çınaraltı (2004) (Dizi) > Esin
Dayı (2004) (Dizi) > Müge
Lise Defteri (2003) (Dizi) > Ayça
Vaka-i Zaptiye (2002) (Dizi) > Lebibe
Nasıl evde kaldım (2001) (Dizi)
İstanbul kanatlarımın altında (1996)
Dar Alanda Kısa Paslaşmalar
Başrolde Aşk (2011) (Dizi) > Eda
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