Ajda Pekkan'ın yeni imajı olay oldu

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Ajda Pekkan, Günay Restaurant’ta yeni yılı karşıladı. Geceye “Yakar Geçerim” şarkısıyla başlayan Pekkan, şarkılarını konuklarıyla hep bir ağızdan söyledi. Pembe bir kostümle sahneye çıkan Pekkan’ı sevenleri Barbie bebeğe benzetti.



Bülent Ersoy , Bolu Hampton by Hilton’da sahneye çıktı. Ersoy için aşçılar tarafından günler önce yemekler hazırlanmaya başlandı. Sanatçı için baklavadan dev çam ağacı da yapıldı. Ersoy tatlının tadına bile bakmadı, Bolu sağlık çalışanlarına hediye ettiğini söyledi. Gülşah Saraçoğlu tasarımlı kostümle sahneye çıkan Ersoy, “2022’de kendimi Karlar Kraliçesi ilan ediyorum” dedi.Hadise, yeni yılı Kıbrıs Concorde Tower Lefkoşa Otel’de karşıladı. Konukları için yeni yıl dileklerinde bulunan Hadise, kendisini izlemeye gelen sevgilisi Mehmet Dinçerler’e de aşkını ilan etti: “Sevdiğim adam burada bu akşam. Sizlerle hep mutluyum ama onun sayesinde daha da mutluyum. İyi ki geldin. İyi ki varsın hayatımda.”Pandemi dönemi boyunca sahnelerden uzak olan Tarkan, uzun bir aradan sonra sahneye çıktı. 2022’yi Mısır’daki Rixos Premium Seagate’te karşılayan Megastar, geçmişten günümüze söylediği şarkılarıyla konuklarına müzik keyfi sundu. Mısır’da sahneye çıkan ilk Türk sanatçı olarak tarihe geçen Tarkan’ı çok sayıda Türk hayranı, yeni yıl gecesinde yalnız bırakmadı. Megastar için Türkiye dışında Rusya, Ukrayna, Bakü, Dubai, Londra ve Almanya ’dan uçaklar kaldırıldı. Ünlü sanatçının yılbaşı gecesi konseri için 1 milyon Euro aldığı iddia edildi.Ebru Gündeş, Kıbrıs Concorde Hotel’de sevenleriyle buluştu. Rezervasyonların 3 hafta önce tükendiği gecede Zuhair Murad imzalı altın rengi elbisesiyle sahneye çıkan şarkıcı, “Her şeyin başı sağlık. Bu sözün kıymetini hepimiz çok iyi biliyoruz. O yüzden yeni yıldan önce sağlık diliyorum. Geri kalan dilekler ondan sonra” dedi.Erol Evgin, yeni yılı Kıbrıs Merit Royal & Premium Otel’de karşıladı. 2022’ye “Sevdan Olmasa” adlı şarkısıyla giren sanatçı, vokalistleri Fulya Akgün ve Yeşim Vatan ile birlikte geri sayım yaptı.Kenan Doğulu, şarkılarını Hataylı hayranları için söyledi. Expo 2021 alanında konser veren Doğulu, yeni yılı “Tutamıyorum Zamanı” adlı şarkısıyla karşıladı. Sağlık, mutluluk ve huzur dolu bir yeni yıl dileyen şarkıcı kendisini izleyeneşi Beren Saat’i de dudağından öperek yeni yılını kutladı.Merve Özbey, yılbaşı gecesi Green Park Kartepe’de sahneye çıktı. Kırmızı bir elbise giyen şarkıcı, 2022’den sağlık, huzur ve mutluluk diledi.Deniz Seki, Kıbrıs Salamis Casino’da 2022’ye “merhaba” dedi. Rezervasyonları günler öncesinden dolan gecede Seki, bu ay çıkarmaya hazırlandığı “Sızı” adlı yeni şarkısını da ilk kez sahnede söyledi.Seda Sayan, hem yeni yılı hem de yeni yaşını kutladı. Luvia Yeşilköy’de sahneye çıkan Sayan, “İyi ki doğdun kraliçe” yazılı doğum günü pastasını kesti. Şarkıcı, yeni yılın uğur ve bereket getirmesini diledi.Edis, Beşiktaş Meydanı’nda sahneye çıktı. Şarkıcıyı yaklaşık 35 bin kişi izlemeye geldi. Soğuk havaya rağmen binlerce İstanbullu, Edis’in şarkılarıyla eğlendi.Kıbrıs Chamada Otel’de sahneye çıkan Alişan, konser öncesi soruları yanıtladı. 21 Temmuz’da kardeşi Selçuk Tektaş’ı kaybeden şarkıcı, “2021 benim için kötü bir yıldı. Kardeşimi aldı benden” dedi. “Psikolojik bir destek aldınız mı?” sorusuna ise Alişan, şöyle yanıt verdi: “Evet, psikoloğa gittim. İşim sayesinde ayakta duruyorum.”

İçimde bir

umut var



Tan Taşçı, Kıbrıs’taki Nuh’un Gemisi Hotel’de sevenleriyle buluştu. Sevilen şarkılarını söyleyen şarkıcı, yeni yıl dileklerinde de bulundu: “Benim bir umut var içimde dünya adına, insanlık adına, sevgi adına, kardeşlik adına.”



Bu yılı da

ödüllerle kapadık



Ebru Yaşar, Kıbrıs Viva Otel’de sevenlerinin karşısına çıktı. Konuklarına iyi yıllar dileyen şarkıcı, 2021 yılını böyle değerlendirdi: “Kendi adıma mutluyum. Benim için mutlu, bereketli, başarılı bir yıl olarak geçti. Bu yılı da ödüllerle kapadık. O yüzden şahsım olarak çok mutluyum. Hayatta en önemli olan şey sağlık ve huzur diyorum, bunu anladık. Onun haricinde her şey olur, her şey hallolur.”



Avşar dekoltesi



Hülya Avşar, Yeni Gazino’da sahnedeydi. Yılbaşına özel hazırladığı repertuvar ile İstanbulluları coşturan Avşar, Özlem Kaya imzalı siyah, kristal taşlarla işlenmiş, derin yırtmaçlı elbisesiyle dikkatleri üzerine çekti. Sanatçıyı dinleyenler arasında Helin Avşar da vardı.



Birleşmiş Milletler gibi bir gece



Özcan Deniz, Kıbrıs Elexus Hotel’de sahnedeydi. Şarkıcı, “Bu gece burada Türkiye’nin yanı sıra birçok ülkeden misafirler var. Hepinizin ayağına sağlık. İyi ki geldiniz. 10 yılda 3’üncü konserim burada. Resmen Birleşmiş Milletler gibi bir gece” dedi.

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3 saatlik

performans



Muazzez Ersoy, yeni yılı Abant Palace Otel’de karşıladı. Otelin balo salonunu dolduran konuklar yeni yıla Ersoy’un şarkılarıyla girdi. Eski ve yeni eserlerinden şarkılar seslendiren Muazzez Ersoy, yaklaşık 3 saat sahnede kaldı.



Birbirimizi

sevelim



Ziynet Sali yılbaşı gecesinde Antalya Royal Seginus Hotel’de performans sergiledi. Bu özel gecede iki farklı kıyafetle sahneye çıkan Sali, 2022’yi “Sevgi dünyayı kurtarır. Birbirimizi sevelim. Herkese mutlu bir yeni

yıl diliyorum” sözleriyle karşıladı.







