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Ajda Pekkan'ın yeni imajı olay oldu

#Ajda Pekkan#Tarkan#Bülent Ersoy
Ajda Pekkanın yeni imajı olay oldu

Sanat dünyasının birçok ünlü ismi yeni yılı sahnede karşıladı. Farklı şehirlerde verdikleri konserlerle hayranlarıyla buluşan sanatçılar, yeni yıl dileklerinde de bulundu.

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Ajda Pekkan, Günay Restaurant’ta yeni yılı karşıladı. Geceye “Yakar Geçerim” şarkısıyla başlayan Pekkan, şarkılarını konuklarıyla hep bir ağızdan söyledi. Pembe bir kostümle sahneye çıkan Pekkan’ı sevenleri Barbie bebeğe benzetti.

Ajda Pekkanın yeni imajı olay oldu


Karlar
Kraliçesi
Ajda Pekkanın yeni imajı olay oldu

Bülent Ersoy, Bolu Hampton by Hilton’da sahneye çıktı. Ersoy için aşçılar tarafından günler önce yemekler hazırlanmaya başlandı. Sanatçı için baklavadan dev çam ağacı da yapıldı. Ersoy tatlının tadına bile bakmadı, Bolu sağlık çalışanlarına hediye ettiğini söyledi. Gülşah Saraçoğlu tasarımlı kostümle sahneye çıkan Ersoy, “2022’de kendimi Karlar Kraliçesi ilan ediyorum” dedi.

Sevgiliye
ilanı aşk
Ajda Pekkanın yeni imajı olay oldu

Hadise, yeni yılı Kıbrıs Concorde Tower Lefkoşa Otel’de karşıladı. Konukları için yeni yıl dileklerinde bulunan Hadise, kendisini izlemeye gelen sevgilisi Mehmet Dinçerler’e de aşkını ilan etti: “Sevdiğim adam burada bu akşam. Sizlerle hep mutluyum ama onun sayesinde daha da mutluyum. İyi ki geldin. İyi ki varsın hayatımda.”

Mısır’da Tarkan rüzgarı
Ajda Pekkanın yeni imajı olay oldu

Pandemi dönemi boyunca sahnelerden uzak olan Tarkan, uzun bir aradan sonra sahneye çıktı. 2022’yi Mısır’daki Rixos Premium Seagate’te karşılayan Megastar, geçmişten günümüze söylediği şarkılarıyla konuklarına müzik keyfi sundu. Mısır’da sahneye çıkan ilk Türk sanatçı olarak tarihe geçen Tarkan’ı çok sayıda Türk hayranı, yeni yıl gecesinde yalnız bırakmadı. Megastar için Türkiye dışında Rusya, Ukrayna, Bakü, Dubai, Londra ve Almanya’dan uçaklar kaldırıldı. Ünlü sanatçının yılbaşı gecesi konseri için 1 milyon Euro aldığı iddia edildi.

Önce sağlık diliyorum
Ajda Pekkanın yeni imajı olay oldu

Ebru Gündeş, Kıbrıs Concorde Hotel’de sevenleriyle buluştu. Rezervasyonların 3 hafta önce tükendiği gecede Zuhair Murad imzalı altın rengi elbisesiyle sahneye çıkan şarkıcı, “Her şeyin başı sağlık. Bu sözün kıymetini hepimiz çok iyi biliyoruz. O yüzden yeni yıldan önce sağlık diliyorum. Geri kalan dilekler ondan sonra” dedi.

Kıbrıslıları
coşturdu
Ajda Pekkanın yeni imajı olay oldu

Erol Evgin, yeni yılı Kıbrıs Merit Royal & Premium Otel’de karşıladı. 2022’ye “Sevdan Olmasa” adlı şarkısıyla giren sanatçı, vokalistleri Fulya Akgün ve Yeşim Vatan ile birlikte geri sayım yaptı.

Yeni yıl öpücüğü
Ajda Pekkanın yeni imajı olay oldu

Kenan Doğulu, şarkılarını Hataylı hayranları için söyledi. Expo 2021 alanında konser veren Doğulu, yeni yılı “Tutamıyorum Zamanı” adlı şarkısıyla karşıladı. Sağlık, mutluluk ve huzur dolu bir yeni yıl dileyen şarkıcı kendisini izleyen
eşi Beren Saat’i de dudağından öperek yeni yılını kutladı.

Sağlık, huzur ve mutluluk
Ajda Pekkanın yeni imajı olay oldu

Merve Özbey, yılbaşı gecesi Green Park Kartepe’de sahneye çıktı. Kırmızı bir elbise giyen şarkıcı, 2022’den sağlık, huzur ve mutluluk diledi.

Deniz’in ‘Sızı’sı
Ajda Pekkanın yeni imajı olay oldu

Deniz Seki, Kıbrıs Salamis Casino’da 2022’ye “merhaba” dedi. Rezervasyonları günler öncesinden dolan gecede Seki, bu ay çıkarmaya hazırlandığı “Sızı” adlı yeni şarkısını da ilk kez sahnede söyledi.

İyi ki doğdun kraliçe
Ajda Pekkanın yeni imajı olay oldu

Seda Sayan, hem yeni yılı hem de yeni yaşını kutladı. Luvia Yeşilköy’de sahneye çıkan Sayan, “İyi ki doğdun kraliçe” yazılı doğum günü pastasını kesti. Şarkıcı, yeni yılın uğur ve bereket getirmesini diledi.

Meydan konseri
Ajda Pekkanın yeni imajı olay oldu

Edis, Beşiktaş Meydanı’nda sahneye çıktı. Şarkıcıyı yaklaşık 35 bin kişi izlemeye geldi. Soğuk havaya rağmen binlerce İstanbullu, Edis’in şarkılarıyla eğlendi.

Psikoloğa gittim
Ajda Pekkanın yeni imajı olay oldu

Kıbrıs Chamada Otel’de sahneye çıkan Alişan, konser öncesi soruları yanıtladı. 21 Temmuz’da kardeşi Selçuk Tektaş’ı kaybeden şarkıcı, “2021 benim için kötü bir yıldı. Kardeşimi aldı benden” dedi. “Psikolojik bir destek aldınız mı?” sorusuna ise Alişan, şöyle yanıt verdi: “Evet, psikoloğa gittim. İşim sayesinde ayakta duruyorum.”

İçimde bir
umut var

Ajda Pekkanın yeni imajı olay oldu

Tan Taşçı, Kıbrıs’taki Nuh’un Gemisi Hotel’de sevenleriyle buluştu. Sevilen şarkılarını söyleyen şarkıcı, yeni yıl dileklerinde de bulundu: “Benim bir umut var içimde dünya adına, insanlık adına, sevgi adına, kardeşlik adına.”

Bu yılı da
ödüllerle kapadık
Ajda Pekkanın yeni imajı olay oldu

Ebru Yaşar, Kıbrıs Viva Otel’de sevenlerinin karşısına çıktı. Konuklarına iyi yıllar dileyen şarkıcı, 2021 yılını böyle değerlendirdi: “Kendi adıma mutluyum. Benim için mutlu, bereketli, başarılı bir yıl olarak geçti. Bu yılı da ödüllerle kapadık. O yüzden şahsım olarak çok mutluyum. Hayatta en önemli olan şey sağlık ve huzur diyorum, bunu anladık. Onun haricinde her şey olur, her şey hallolur.”

Avşar dekoltesi
Ajda Pekkanın yeni imajı olay oldu

Hülya Avşar, Yeni Gazino’da sahnedeydi. Yılbaşına özel hazırladığı repertuvar ile İstanbulluları coşturan Avşar, Özlem Kaya imzalı siyah, kristal taşlarla işlenmiş, derin yırtmaçlı elbisesiyle dikkatleri üzerine çekti. Sanatçıyı dinleyenler arasında Helin Avşar da vardı.

Birleşmiş Milletler gibi bir gece
Ajda Pekkanın yeni imajı olay oldu

Özcan Deniz, Kıbrıs Elexus Hotel’de sahnedeydi. Şarkıcı, “Bu gece burada Türkiye’nin yanı sıra birçok ülkeden misafirler var. Hepinizin ayağına sağlık. İyi ki geldiniz. 10 yılda 3’üncü konserim burada. Resmen Birleşmiş Milletler gibi bir gece” dedi.

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3 saatlik
performans

Ajda Pekkanın yeni imajı olay oldu

Muazzez Ersoy, yeni yılı Abant Palace Otel’de karşıladı. Otelin balo salonunu dolduran konuklar yeni yıla Ersoy’un şarkılarıyla girdi. Eski ve yeni eserlerinden şarkılar seslendiren Muazzez Ersoy, yaklaşık 3 saat sahnede kaldı.

Birbirimizi
sevelim
Ajda Pekkanın yeni imajı olay oldu

Ziynet Sali yılbaşı gecesinde Antalya Royal Seginus Hotel’de performans sergiledi. Bu özel gecede iki farklı kıyafetle sahneye çıkan Sali, 2022’yi “Sevgi dünyayı kurtarır. Birbirimizi sevelim. Herkese mutlu bir yeni
yıl diliyorum” sözleriyle karşıladı.




 

 

 

 

 

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