×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER SAĞLIK
HABERLERKelebek HaberleriHayat Haberleri

Ajda Pekkan'ın konserinde 'protokol krizi' yaşanmıştı... Sedef İybar: Kavga ettiğim şeyle sınandım

Güncelleme Tarihi:

#Sedef İybar#Ajda Pekkan#Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu
Ajda Pekkanın konserinde protokol krizi yaşanmıştı... Sedef İybar: Kavga ettiğim şeyle sınandım
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 09, 2024 10:22

AJDA Pekkan geçen akşam Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda sevenleriyle buluştu. Ancak konserin sonlarına doğru protokolde oturan grubun kulise geçmek üzere ayağa kalkması sanatçıyı sinirlendirdi.

Haberin Devamı

Aralarında kardeşi Semiramis Pekkan’ın da bulunduğu grubun ayaklandığını gören Ajda Pekkan şarkısını yarıda kesti, “Protokol kurallarını bilmiyorsanız göstermelik gelmeyin” dedi. Süperstar’ın Sedef İybar’a seslendiği de iddia edildi.

Ajda Pekkanın konserinde protokol krizi yaşanmıştı... Sedef İybar: Kavga ettiğim şeyle sınandım

Sernur Çiftçi ve Sedef İybar konseri birlikte izledi.

İybar, yaşananları şu sözlerle anlattı: “Semiramis Hanım ve yanındaki 3 kişi kalkınca boşluk oluştu. Ajda Hanım da bunu görünce ‘Sedef Hanım’ diye seslendi. O Sedef Hanım ben değilimdir. Ajda Pekkan’ın ekibinin başındaki Sedef Aygün’dür. Semiramis Pekkan’ın neden gittiğini bilmiyorum. Ama biz hep yerimizdeydik. İnsan neyle kavga ederse onunla sınanıyor. Ben üniversitelerde adabımuaşeret dersi veriyorum. Öte yandan Demet’in (Akbağ) 40 yıllık kariyerini alkışlamış insanım, hiç protokolden kalkar mıyım?” 

Gözden KaçmasınAjda Pekkan konserinde protokol krizi... Kuralları bilmiyorsanız, gelmeyinAjda Pekkan konserinde 'protokol krizi'... 'Kuralları bilmiyorsanız, gelmeyin!'Haberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Sedef İybar#Ajda Pekkan#Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu

BAKMADAN GEÇME!