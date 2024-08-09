Ajda Pekkan'ın konserinde 'protokol krizi' yaşanmıştı... Sedef İybar: Kavga ettiğim şeyle sınandım

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Aralarında kardeşi Semiramis Pekkan’ın da bulunduğu grubun ayaklandığını gören Ajda Pekkan şarkısını yarıda kesti, “Protokol kurallarını bilmiyorsanız göstermelik gelmeyin” dedi. Süperstar’ın Sedef İybar’a seslendiği de iddia edildi.

Sernur Çiftçi ve Sedef İybar konseri birlikte izledi.

İybar, yaşananları şu sözlerle anlattı: “Semiramis Hanım ve yanındaki 3 kişi kalkınca boşluk oluştu. Ajda Hanım da bunu görünce ‘Sedef Hanım’ diye seslendi. O Sedef Hanım ben değilimdir. Ajda Pekkan’ın ekibinin başındaki Sedef Aygün’dür. Semiramis Pekkan’ın neden gittiğini bilmiyorum. Ama biz hep yerimizdeydik. İnsan neyle kavga ederse onunla sınanıyor. Ben üniversitelerde adabımuaşeret dersi veriyorum. Öte yandan Demet’in (Akbağ) 40 yıllık kariyerini alkışlamış insanım, hiç protokolden kalkar mıyım?”