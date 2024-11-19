×
Günlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER SAĞLIK
HABERLERKelebek HaberleriHayat Haberleri

Ajda Pekkan yıllar sonra anlattı: Faşist ruhunu orada gördüm

Güncelleme Tarihi:

#Ajda Pekkan#Zeki Müren#Mazhar Alanson
Ajda Pekkan yıllar sonra anlattı: Faşist ruhunu orada gördüm
Oluşturulma Tarihi: Kasım 19, 2024 08:41

Süperstar Ajda Pekkan, müzik dünyasındaki ilk yıllarında kendisine destek olan Zeki Müren’le ilgili anılarını anlattı. Mazhar Alanson’a konuşan sanatçı, bir sahne programının ardından Müren’in sinirli haliyle yüzleştiğini söyledi.

Haberin Devamı

Ajda Pekkan, ‘Mazhar Alanson ile Misafir’ programına konuk oldu. Hakkında merak edilenleri anlatan ünlü sanatçı, ‘Sanat Güneşi’ Zeki Müren’in kendisine destek verdiği yıllardan da söz etti.

Pekkan, “Okuldu benim için” dediği Müren’den sanat dünyasına dair çok şey öğrendiğini söyledi: “Müthiş şeyler öğrendim sahne arkasında; kulis nedir, neler yapılıyor, neler dönüyor. Okuldu benim için. O beni hep katalizör olarak kullanırdı. İyi manada söylüyorum. ‘Ajda olmazsa ben çıkmam’, ‘Ajda olmazsa ben gitmem’. Öyle bir tutkusu vardı. Sevgisi, saygısı. En ufacık bir gülümseme bana tatlı geliyordu. Zeki Müren benim için ütopik bir şeydi. İki film çekmişim diye kendimi bir şey zannetmedim ama sonradan şarkı söylemeye başlayınca, onun o yakınlığı beni çok etkiledi.”

Ajda Pekkan yıllar sonra anlattı: Faşist ruhunu orada gördüm


EKO VERDİLER DİYE KIYAMETİ KOPARDI

Zeki Müren’in sinirli haline tanık olduğunu da anlatan Ajda Pekkan, şöyle konuştu: “Onun sinirli olduğu zamanı görmemen gerekiyordu. Gördüm ne yazık ki. Bir mikrofon hadisemiz oldu, çok fena. AKG mikrofon vardı o zamanlar, kare mikrofonlar. Onunla şarkı söylüyorum ama sesim bana boğuk geliyor. Şeref ve Gürsel vardı arkada. Onlara dedim ki ‘Bana biraz eko verir misiniz?’ Birazcık böyle derinlik istiyorum. O zamanlar müzik terminolojisini de bilmiyorum, sadece eko biliyorum. ‘Tabii’ dediler, verdiler. Bitirdim programı, tam içeri giriyorum, arkada kıyamet kopuyor. Dayak yiyor çocuklar. ‘Niye verdiniz ekoyu’ diye. O faşist ruhu ilk orada gördüm. Biz öyle büyüdük zamanında. Ama ben bunu bile tatlılıkla karşılıyorum. Demek ki oyunun kuralları öyle.”

Haberin Devamı

Ajda Pekkan yıllar sonra anlattı: Faşist ruhunu orada gördüm

HERKES PARANIN DERDİNDE

Ajda Pekkan genç meslektaşlarına yönelik eleştirilerini de dile getirdi: “Kimsede artık eski heyecan kalmamış. Herkes ‘Nasıl para kazanırım’, ‘Akşamı nasıl ederim’ derdinde. İçlerinde o eski müzisyenlik yok çocukların. Herkes haklı olarak evini geçindirmek istiyor, çünkü şartlar değişti. Eskiden biz sabah, akşam konser verirdik. Şimdi desen ki ‘Yapar mısın?’, yapmam zaten. Artık bizim bir marka ismimiz var. Öyle çıkıp her yerde söyleyemeyiz. Ancak halk konserleri, büyük konserler olur.”

Haberle ilgili daha fazlası:
#Ajda Pekkan#Zeki Müren#Mazhar Alanson

BAKMADAN GEÇME!