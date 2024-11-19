Ajda Pekkan yıllar sonra anlattı: Faşist ruhunu orada gördüm

Güncelleme Tarihi:
Ajda Pekkan, ‘Mazhar Alanson ile Misafir’ programına konuk oldu. Hakkında merak edilenleri anlatan ünlü sanatçı, ‘Sanat Güneşi’ Zeki Müren’in kendisine destek verdiği yıllardan da söz etti.
Pekkan, “Okuldu benim için” dediği Müren’den sanat dünyasına dair çok şey öğrendiğini söyledi: “Müthiş şeyler öğrendim sahne arkasında; kulis nedir, neler yapılıyor, neler dönüyor. Okuldu benim için. O beni hep katalizör olarak kullanırdı. İyi manada söylüyorum. ‘Ajda olmazsa ben çıkmam’, ‘Ajda olmazsa ben gitmem’. Öyle bir tutkusu vardı. Sevgisi, saygısı. En ufacık bir gülümseme bana tatlı geliyordu. Zeki Müren benim için ütopik bir şeydi. İki film çekmişim diye kendimi bir şey zannetmedim ama sonradan şarkı söylemeye başlayınca, onun o yakınlığı beni çok etkiledi.”
HERKES PARANIN DERDİNDE
Ajda Pekkan genç meslektaşlarına yönelik eleştirilerini de dile getirdi: “Kimsede artık eski heyecan kalmamış. Herkes ‘Nasıl para kazanırım’, ‘Akşamı nasıl ederim’ derdinde. İçlerinde o eski müzisyenlik yok çocukların. Herkes haklı olarak evini geçindirmek istiyor, çünkü şartlar değişti. Eskiden biz sabah, akşam konser verirdik. Şimdi desen ki ‘Yapar mısın?’, yapmam zaten. Artık bizim bir marka ismimiz var. Öyle çıkıp her yerde söyleyemeyiz. Ancak halk konserleri, büyük konserler olur.”