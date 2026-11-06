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Ajda Pekkan ve Serenay Sarıkaya’dan sürpriz düet!

Güncelleme Tarihi:

#Ajda Pekkan#Serenay Sarıkaya#Süperstar Düet
Oluşturulma Tarihi: Kasım 06, 2026 14:34

Bir dijital film platformunun 10. yıl kutlamasına katılan Ajda Pekkan ve Serenay Sarıkaya, gecenin en çok konuşulan anlarından birine imza attı. İki ünlü isim, sahnede mikrofonu paylaşarak birlikte şarkı söyledi.

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Bir dijital film platformunun 10. yıl dönümü dolayısıyla düzenlediği kutlama gecesi, sanat ve magazin dünyasından çok sayıda ünlü ismi bir araya getirdi.

Gecenin dikkat çeken isimleri arasında yer alan Süperstar Ajda Pekkan ile oyuncu Serenay Sarıkaya, sahnede gerçekleştirdikleri sürpriz düetle konuklara keyifli anlar yaşattı.

Ajda Pekkan ve Serenay Sarıkaya’dan sürpriz düet

MİKROFONU BİRLİKTE PAYLAŞTILAR

Oyunculuğunun yanı sıra müzik performansıyla da zaman zaman gündeme gelen Serenay Sarıkaya, Ajda Pekkan'ın sahnesine çıktı.

İkilinin aynı mikrofonu tutarak seslendirdiği şarkı, gecenin öne çıkan anlarından biri oldu. O anlara ait görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayılarak büyük ilgi gördü.

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Ajda Pekkan ve Serenay Sarıkaya’dan sürpriz düet

AJDA PEKKAN'DAN SERENAY SARIKAYA'YA ÖVGÜ

Sahneyi birlikte paylaştığı Serenay Sarıkaya hakkında konuşan Ajda Pekkan, ünlü oyuncunun hem oyunculuğunu hem de sesini çok beğendiğini dile getirdi.

 

 

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#Ajda Pekkan#Serenay Sarıkaya#Süperstar Düet

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