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Ajda Pekkan: Sokaktaki canlara kucak açalım

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#Ajda Pekkan#Sokak Hayvanları#Kanun Teklifi
Ajda Pekkan: Sokaktaki canlara kucak açalım
İsmail BAYRAK
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 27, 2024 07:33

Ajda Pekkan sokak hayvanlarına yönelik düzenlemeler içeren kanun teklifinin TBMM komisyonunda kabul edilmesinin ardından Hürriyet’e konuştu: “Evde 3 köpeğim sahip var. İkisini sokaktan aldım. 4 de kedi sahiplendim. Onlar dilsiz canlar. Sokaktaki yardıma muhtaç canlara kucak açmalıyız.”

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SÜPERSTAR Ajda Pekkan, sokak hayvanlarına yönelik düzenlemeler içeren kanun teklifinin TBMM komisyonunda kabul edilmesinin ardından yaşadığı üzüntüyü dile getirdi.

Hayvansever kimliğiyle bilinen Pekkan “Hayat zaten bayağı yükü olan ağır bir şey. Bunları yaşadığımızda bizi daha çok yoruyor. Daha rasyonel, radikal bir çözüm bulmak gerek. Ben kendimi müzikle rahatlatıyordum ama bunda kendimi bastırmak için artık rahatlatıcı ilaçlar almam gerekiyor. Derbeder oldum adeta. Gözümü de kapatamıyorum, kulağımı da tıkayamıyorum. Duygularımızı ifade edip paylaşmalıyız” dedi.

HÜRRİYET'E TEŞEKKÜR ETTİ

 

Evinde 3 köpek ve 4 kedi beslediğini dile getiren sanatçı, “Benim evde 3 köpeğim var. İkisi Golden Retriever. İkisi sokağa bırakılmıştı, diğeri hediyeydi. Sokaktan 4 kedi de sahiplendim. Onlar dilsiz canlar. Sokaktaki yardıma muhtaç canlara kucak açmalıyız” dedi.

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Ajda Pekkan, sokak hayvanları düzenlemesiyle ilgili yaptığı haberlerde duyarlılığı için Hürriyet’e de teşekkür etti.

 

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#Ajda Pekkan#Sokak Hayvanları#Kanun Teklifi

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