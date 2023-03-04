Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER
Hürriyet Arama
HABERLERKelebek HaberleriHayat Haberleri

Ajda Pekkan: Milletimizin başı sağ olsun

Güncelleme Tarihi:

#Ajda Pekkan#Nejat İşler#Elif Buse Doğan
Ajda Pekkan: Milletimizin başı sağ olsun
Oluşturulma Tarihi: Mart 04, 2023 08:18

Ajda Pekkan önceki gün İstiklâl Caddesi’ndeki bir iş hanından çıkarken objektife yansıdı.

Haberin Devamı

Renkli makyajıyla dikkat çeken Süperstar, selam verdiği muhabirlerin depremle ilgili soruları karşısında “Çok üzgünüm, milletimizin başı sağ olsun” diyerek aracına bindi. (Sayit DURMAZ)

Ajda Pekkan: Milletimizin başı sağ olsun

Deprem beni depresyona soktu

Nejat İşler önceki akşam Cihangir 21 adlı mekânda arkadaşlarıyla buluştu.

Ajda Pekkan: Milletimizin başı sağ olsun

Fotoğrafını çeken muhabirlerle önce konuşmak istemeyen oyuncu, daha sonra şöyle dedi:

 “Arkadaşlar depremden dolayı moralim çok bozuk. Bu deprem beni depresyona soktu. Madem bu kadar beklediniz, fotoğraf çekebilirsiniz. Ama daha sonra beklemeyip giderseniz sevinirim.” (Sayit DURMAZ)

Haberin Devamı

Samsak Döveci takımı

“Samsak Döveci” türküsüyle yıldızı parlayan Elif Buse Doğan, Kahramanmaraş, Hatay ve Gaziantep’teki depremzedelere moral ziyaretinde bulundu.

Ajda Pekkan: Milletimizin başı sağ olsun

Çocuklarla şarkılar söyleyen Doğan, fotoğraflarını “Samsak Döveci team” notuyla yayınladı.

Zor zamanlar

Kanal D’nin yeni dizisi “Veda Mektubu”nda rol alan Selim Bayraktar, önceki gün sevgilisi Emel Karaköse ile Akmerkez’deydi.

Ajda Pekkan: Milletimizin başı sağ olsun

Deprem felaketi nedeniyle üzgün olduğunu ifade eden oyuncu, “Hatunun (Emel Karaköse) amcası, yengesi, babaannesi vefat etti. Çok zor zamanlar. Bir an önce yaraların sarılmasını umut ediyorum” dedi. Bayraktar, “Veda Mektubu” için de şunları söyledi: “Hayat devam ediyor, biz de çekimlere devam ediyoruz. Umarım reytingi artar. Önemli olan insani reytingimizin artıp psikolojimizin toparlanması.” (Deniz BOY)

Özel program

 Aşkım Kapışmak, FBTV için deprem programı çekti.

Haberin Devamı

Ajda Pekkan: Milletimizin başı sağ olsun

Şükrü Saracoğlu Stadı’nda kamera karşısına geçen Kapışmak, programın duyurusunu sosyal medyadan yaptı: “Fenerbahçe ve diğer kulüplerin bu zor günlerde gösterdiği çabaya, samimiyete, yardıma sonsuz teşekkür. ‘Çocuklar için neler yapılabilir’i konuştuk. Yakında başlıyoruz.”

 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Ajda Pekkan#Nejat İşler#Elif Buse Doğan

BAKMADAN GEÇME!

Son dakika: EYT’liler dikkat EYT başvuru ekranı açıldı... e-Devlet emeklilik işlemleri nasıl başlatılıyor Hangi belgeler gerekiyor İşte detaylar

Son dakika: EYT’liler dikkat! EYT başvuru ekranı açıldı... e-Devlet emeklilik işlemleri nasıl başlatılıyor? Hangi belgeler gerekiyor? İşte detaylar

#EYT
Parayı veren takımı kapar: Sırada Manchester United mı var Futbolu nasıl etkiliyor Ne kadar para harcarsan, futbol dünyası da seni o kadar çok seviyor

Parayı veren takımı kapar: Sırada Manchester United mı var? Futbolu nasıl etkiliyor? 'Ne kadar para harcarsan, futbol dünyası da seni o kadar çok seviyor'

#Manchester United
İşte beklenen seçim takvimi

İşte beklenen seçim takvimi

#Seçim