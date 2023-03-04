Ajda Pekkan: Milletimizin başı sağ olsun

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Renkli makyajıyla dikkat çeken Süperstar, selam verdiği muhabirlerin depremle ilgili soruları karşısında “Çok üzgünüm, milletimizin başı sağ olsun” diyerek aracına bindi. (Sayit DURMAZ)

Deprem beni depresyona soktu

Nejat İşler önceki akşam Cihangir 21 adlı mekânda arkadaşlarıyla buluştu.

Fotoğrafını çeken muhabirlerle önce konuşmak istemeyen oyuncu, daha sonra şöyle dedi:



“Arkadaşlar depremden dolayı moralim çok bozuk. Bu deprem beni depresyona soktu. Madem bu kadar beklediniz, fotoğraf çekebilirsiniz. Ama daha sonra beklemeyip giderseniz sevinirim.” (Sayit DURMAZ)

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Samsak Döveci takımı

“Samsak Döveci” türküsüyle yıldızı parlayan Elif Buse Doğan, Kahramanmaraş, Hatay ve Gaziantep’teki depremzedelere moral ziyaretinde bulundu.

Çocuklarla şarkılar söyleyen Doğan, fotoğraflarını “Samsak Döveci team” notuyla yayınladı.

Zor zamanlar

Kanal D’nin yeni dizisi “Veda Mektubu”nda rol alan Selim Bayraktar, önceki gün sevgilisi Emel Karaköse ile Akmerkez’deydi.

Deprem felaketi nedeniyle üzgün olduğunu ifade eden oyuncu, “Hatunun (Emel Karaköse) amcası, yengesi, babaannesi vefat etti. Çok zor zamanlar. Bir an önce yaraların sarılmasını umut ediyorum” dedi. Bayraktar, “Veda Mektubu” için de şunları söyledi: “Hayat devam ediyor, biz de çekimlere devam ediyoruz. Umarım reytingi artar. Önemli olan insani reytingimizin artıp psikolojimizin toparlanması.” (Deniz BOY)

Özel program

Aşkım Kapışmak, FBTV için deprem programı çekti.

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Şükrü Saracoğlu Stadı’nda kamera karşısına geçen Kapışmak, programın duyurusunu sosyal medyadan yaptı: “Fenerbahçe ve diğer kulüplerin bu zor günlerde gösterdiği çabaya, samimiyete, yardıma sonsuz teşekkür. ‘Çocuklar için neler yapılabilir’i konuştuk. Yakında başlıyoruz.”