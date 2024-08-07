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Ajda Pekkan konserinde 'protokol krizi'... 'Kuralları bilmiyorsanız, gelmeyin!'

Güncelleme Tarihi:

#Ajda Pekkan#Harbiye Açıkhava Tiyatrosu#Protokol Krizi
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 07, 2024 13:08

Ajda Pekkan, Harbiye Açıkhava'da konser verdi. Geceye Pekkan'ın performansından çok yaşanan 'protokol krizi' damga vurdu.

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Süperstar Ajda Pekkan, dün akşam Harbiye Açıkhava Tiyatrosu'nda sevenleri ile buluştu. Pekkan'ı en ön sıradan izlemeye gelenler, konserden erken ayrılınca ünlü sanatçı sinirlendi.

Şarkısını yarıda kesen Ajda Pekkan "Protokol kurallarını bilmiyorsanız göstermelik gelmeyin" dedi.

Ajda Pekkan konserinde protokol krizi... Kuralları bilmiyorsanız, gelmeyin

Kendisini izleyenlerin alkışlarla desteklediği Ajda Pekkan, tepki göstermesine rağmen gidenler olduğunu görünce bu kez menajerine talimat verdi:

“Otursunlar buraya, şarkım bitmeden kimse kalkamaz”

Yaşanlar cep telefonu kamerasına yansırken, Ajda Pekkan şarkısına kaldığı yerden devam etti.

Ajda Pekkan konserinde protokol krizi... Kuralları bilmiyorsanız, gelmeyin

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#Ajda Pekkan#Harbiye Açıkhava Tiyatrosu#Protokol Krizi

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