Ajda Pekkan konserinde 'protokol krizi'... 'Kuralları bilmiyorsanız, gelmeyin!'

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Süperstar Ajda Pekkan, dün akşam Harbiye Açıkhava Tiyatrosu'nda sevenleri ile buluştu. Pekkan'ı en ön sıradan izlemeye gelenler, konserden erken ayrılınca ünlü sanatçı sinirlendi.

Şarkısını yarıda kesen Ajda Pekkan "Protokol kurallarını bilmiyorsanız göstermelik gelmeyin" dedi.

Kendisini izleyenlerin alkışlarla desteklediği Ajda Pekkan, tepki göstermesine rağmen gidenler olduğunu görünce bu kez menajerine talimat verdi:

“Otursunlar buraya, şarkım bitmeden kimse kalkamaz”

Yaşanlar cep telefonu kamerasına yansırken, Ajda Pekkan şarkısına kaldığı yerden devam etti.