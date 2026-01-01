Ajda Pekkan: Kardeşi için 20 milyon TL’yi reddetti

Haberin Devamı

Türk pop müziğinin süperstarı Ajda Pekkan herkesi duygulandıran bir karara imza attı. Her sene yeni yılı sevenleriyle sahnede kutlayan Ajda Pekkan bu kez sahneye çıkmama kararı aldı.

Bu kararın arkasında yatan neden ise duyanları duygulandırdı. Sanatçı yaklaşık iki ay önce akciğerinde kist tespit edilen ve tedaviye başlayan kardeşi Semiramis Pekkan’ı yalnız bırakmamak için Bakü, Kıbrıs ve Ankara’da 3 ayrı sahne programı için gelen 20 milyon TL’lik teklifi nazikçe geri çevirdi.

ÖNCELİĞİM AİLEM

Fiyatı arttırmak isteyenlere tekliflere kapalı olduğunu da belirten Ajda Pekkan “Bu yeni yılda sahne yapmayacağım. Bu süreçte kardeşim Semiramis ile olmak istiyorum” cevabını verdi.

Sanatçının bu tutumu yakın çevresinden takdir topladı. Süperstar ile yılbaşı kutlama planları yapan mekân ve oteller ise başka sanatçı arayışına girdi.

Süperstar Ajda Pekkan yeni yılın ilk saatlerini ve bir haftasını tedavisi devam eden kız kardeşi Semiramis Pekkan ile Bodrum’daki villasında geçirecek. Ajda Pekkan’ın yakın çevresine “Paradan daha önemli değerler var. Ailem benim önceliğim” dediği öğrenildi.

Tesadüfen öğrendi

Köpeği Tina’yı gezdirirken merdivenlerden düşen Semiramis Pekkan talihsiz kaza sonucu akciğerinde bir kitle olduğunu öğrenmişti. Yaptırdığı check up sonrası hastalığı ortaya çıkan Pekkan vakit kaybetmeden tedaviye başlamıştı. Pekkan sağlığıyla ilgili şu açıklamayı yapmıştı: “Sol akciğerimin alt lobu alınmak zorundaydı. Orada kötü bir kitle vardı ve alındı. Şu an çok iyiyim. Eğer bunu 6 ay geciktirseymişim ameliyat olamazmışım. Hiçbir şey sebepsiz değil. Sağlık ihmale gelmez.”