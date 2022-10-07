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Ajda Pekkan ile Bülent Ersoy'un modacı kavgası

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#Ajda Pekkan#Bülent Ersoy#Burcu Sedef
Ajda Pekkan ile Bülent Ersoyun modacı kavgası
İsmail BAYRAK
Oluşturulma Tarihi: Ekim 07, 2022 07:42

Bülent Ersoy ve Ajda Pekkan’ın arasına modacıları girdi. Bülent Ersoy, Ajda Pekkan’ın ortak modacıları Burcu Sedef’i kasıtlı olarak evinde tuttuğunu iddia etti: “Akşam 9’a kadar evinde tuttu, bu bir ayak oyunudur. Ajda Hanım’ın Bizans oyunları vardır.”

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BÜLENT Ersoy, 6 yıl küs kaldığı Ajda Pekkan’la 2 yıl önce barışmıştı. İki ünlü sanatçının arasına modacı girdi. Sanatçı, Pekkan’ın ortak modacıları Burcu Sedef’i kasıtlı olarak evinde tuttuğunu iddia etti:

“Ajda Hanım’la aynı gün randevumuz vardı. Öğlen 5’teki randevuma Burcu Sedef akşam 9’da geldi. Ve gelir gelmez, ‘Ajda Pekkan’dan kurtulamadım, bırakmadı. Bülent Hanım’ın randevusu var diye iki kez söyledim ama oralı olmadı. Her şey bittiği halde yeni isteklerde bulundu’ dedi. Üst üste iki varis çorabı giyiyormuş, vücudunu toparlasın diye. Bana bunları modacı anlattı. Ben Ajda Hanım’ın vücudunu kontrol mü ettim? Nereden bilebilirim vücudundaki deformasyonu. Kendisini çıplak mı görmüşüm, koyun koyununa mı yatmışım? Yok tek bacağı daha kalın, tek bacağı daha inceymiş, dikiş izleri varmış. Onu kapamak için de çizme giyiyormuş. Bunların zaten gerçek olup olmadığını en iyi Ajda Hanım bilir. Bunları öğrendiğinde, arkasından ne dolaplar çevrildiğini anlayacak. Terzisinin arkasından neler konuştuğunu çok daha net anlayacak. Onu, akşam 9’a kadar evinde tuttu, bu bir ayak oyunudur. Ajda Hanım’ın Bizans oyunları vardır.”

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Modacı Burcu Sedef ise iddiaların doğru olmadığını söyledi:

“Öyle bir şey yok. Ben Ajda Hanım’la çalışıyorum ve profesyonelce iş yapıyorum. Önceden Bülent Hanım’la da çalıştım ama şu an çalışmıyorum. İddialar yalan.”

Sen dikmiyor değilsinben sana diktirmiyorum

Burcu Sedef’in sözleri üzerine Bülent Ersoy şu açıklamayı yaptı:

“Ne Sedef’i ne bakırı asla çalışmıyorum. Bir kere ağzı kalabalık. Orayı satan beni de satabilir. Bu durumdan sonra zaten benim yüzüme bakacak hali kalmadığı ve kendisini her yerden yasakladığımı biliyor. Asla dikiş diktirmeyeceğim. Danışmanımı arıyor, ‘Bülent Hanım yerden göğe kadar haklı’ diyor. Onda kumaşlarım var, istettim. Sen dikmiyor değilsin artık ben sana diktirmiyorum.”

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Sosyal medyadan atıştılar

Bülent Ersoy ve Ajda Pekkan’ın tartışması sosyal medyaya taşındı. Ajda Pekkan, önce Hz. Mevlana’nın sözünü, “Kimi sabrından susar, kimi saygısından, kimi de sevgisinden”, ardından Yunus Emre’den şu dizeleri paylaştı: “Edebim el vermez, edepsizlik edene, susmak en güzel cevap edebi elden gidene.”

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Ersoy’dan cevap gecikmedi: “Her kötülüğü yap sonra kibar ve asili oyna. Her susan edebinden değil, suçluluktan susar.”

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#Ajda Pekkan#Bülent Ersoy#Burcu Sedef

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