×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİEKRANDASAĞLIKİLE LEZZETLİ TARİFLER
HABERLERKelebek HaberleriHayat Haberleri

Ajda Pekkan: Genç kuşağın yanındayım

Güncelleme Tarihi:

#Ajda Pekkan#Manifest#Sinan Akçıl
Ajda Pekkan: Genç kuşağın yanındayım
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 23, 2026 08:04

Süperstar Ajda Pekkan, Manifest grubuyla sürpriz iş birliği hakkında konuştu: “Harika bir şarkı yaptık. Genç kuşağın hep yanındayız.”

Haberin Devamı

MANİFEST KIZLARI ÇOK TATLI

Ajda Pekkan önceki gün Etiler’deydi. Bir güzellik merkezinden çıkarken görüntülenen Süperstar, muhabirlerle ayaküstü sohbet etti. 80 yaşındaki sanatçı, Manifest grubuyla bir araya geldiği “Hileli” şarkısı sorulunca şöyle dedi:

Manifest’le harika bir şarkı yaptık. Tabii ki genç kuşağın hep yanındayız ve yanında olacağız. Müziği çok seviyorum, çocuklar benim için çok güzel bir tesadüf oldu. Harika eğlendik. Onlar çok tatlılar, proje de çok güzel oldu.”

Ajda Pekkan: Genç kuşağın yanındayım

Ajda Pekkan: Genç kuşağın yanındayım

Haberin Devamı

SİNAN’A BAYILIYORUM

Ajda Pekkan’a geçtiğimiz günlerde ziyaretine gelen ve A Milli Futbol Takımı için hazırladığı marşı kendisine dinleten Sinan Akçıl’la ilgili sorular da yöneltildi.

Sanatçı, “Sinan’a bayılıyorum, çok seviyorum kendisini. Çok şeker” demekle yetindi.

Kurban Bayramı’nda sahnede olacağını açıklayan Ajda Pekkan, “Ben oturduğum zaman sıkılıyorum. Şarkı söylemeyi çok seviyorum. Tüm Türk halkına harika bayramlar diliyorum” dedi. 

Semiramis sağlığına kavuştu

Ajda Pekkan, akciğer kanserine yakalanan ve kemoterapi sürecini tamamlayan kardeşi Semiramis Pekkan’ın sağlık durumu sorulunca duygulandı:

Ajda Pekkan: Genç kuşağın yanındayım

“Semiramis sağlığına kavuştu çok şükür. Bu süreçte dostları onu çok güzel destekledi. Kardeşim benim o, canım ya.”

Gözden KaçmasınSüperstar Manifest’iSüperstar Manifest’iHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Ajda Pekkan#Manifest#Sinan Akçıl

BAKMADAN GEÇME!