Ajda Pekkan: Genç kuşağın yanındayım

Haberin Devamı

MANİFEST KIZLARI ÇOK TATLI

Ajda Pekkan önceki gün Etiler’deydi. Bir güzellik merkezinden çıkarken görüntülenen Süperstar, muhabirlerle ayaküstü sohbet etti. 80 yaşındaki sanatçı, Manifest grubuyla bir araya geldiği “Hileli” şarkısı sorulunca şöyle dedi:

“Manifest’le harika bir şarkı yaptık. Tabii ki genç kuşağın hep yanındayız ve yanında olacağız. Müziği çok seviyorum, çocuklar benim için çok güzel bir tesadüf oldu. Harika eğlendik. Onlar çok tatlılar, proje de çok güzel oldu.”

Haberin Devamı

SİNAN’A BAYILIYORUM

Ajda Pekkan’a geçtiğimiz günlerde ziyaretine gelen ve A Milli Futbol Takımı için hazırladığı marşı kendisine dinleten Sinan Akçıl’la ilgili sorular da yöneltildi.

Sanatçı, “Sinan’a bayılıyorum, çok seviyorum kendisini. Çok şeker” demekle yetindi.

Kurban Bayramı’nda sahnede olacağını açıklayan Ajda Pekkan, “Ben oturduğum zaman sıkılıyorum. Şarkı söylemeyi çok seviyorum. Tüm Türk halkına harika bayramlar diliyorum” dedi.

Semiramis sağlığına kavuştu

Ajda Pekkan, akciğer kanserine yakalanan ve kemoterapi sürecini tamamlayan kardeşi Semiramis Pekkan’ın sağlık durumu sorulunca duygulandı:

“Semiramis sağlığına kavuştu çok şükür. Bu süreçte dostları onu çok güzel destekledi. Kardeşim benim o, canım ya.”