Ajda Pekkan: Bu şiddete sessiz kalamam

Ankara’daki bir barınakta köpeklerin çöp poşetleri içinde öldürüldüğü iddiası infial yarattı. Sanat dünyasından en sert tepki, hayvan hakları savunuculuğuyla bilinen Ajda Pekkan’dan geldi. Sosyal medyada yayılan görüntülere “Vahşet” diyerek tepki gösteren sanatçı, yayımladığı mesajda şu ifadeleri kullandı:

“Uzun zamandır içimde büyüyen bir kırgınlıkla, bir insan olarak, bir sanatçı olarak ve bu ülkenin bir yurttaşı olarak sizlere sesleniyorum. Son günlerde sokak hayvanlarına yönelik artan şiddet, barınaklarda yaşanan insanlık dışı uygulamalar ve özellikle Ankara’da bir barınakta ortaya çıkan vahşet, artık görmezden gelinebilecek, ‘alışılabilecek’ şeyler değildir. Canlıların poşetlere konularak öldürülmesi, adına ne denirse densin, vahşettir. Bunun başka bir tarifi yoktur.”

HAYVANLARI YAŞATMAK ZORUNDASINIZ

Ünlü sanatçı, “Ben sessiz kalamam” diyerek yetkililere çağrıda bulundu: “Hayvanlar bu dünyanın misafiri değil; bizlerle birlikte yaşayan, acıyı, korkuyu ve sevgiyi hisseden canlılardır. Sokaklar onların da evidir. Barınaklar ise birer mezarlık değil, koruma alanı olmak zorundadır. Bugün hayvanlara reva görülen bu şiddet, aslında toplum olarak vicdanımızda açılan derin bir yarayı işaret ediyor. Sessiz kalan herkes, bu yarayı biraz daha büyütüyor. Ben sessiz kalamam. Sayın yetkililere sesleniyorum: Barınaklar denetlenmeli, sorumlular cezalandırılmalı, bu suçlar örtbas edilmemelidir. Hayvanları ‘toplamak’ değil, yaşatmak zorundasınız.”

MERHAMET LÜKS DEĞİL İNSAN OLMANIN ŞARTI

Ajda Pekkan açıklamasını “Kıymetli toplumumuza sesleniyorum” diyerek sürdürdü: “Merhamet bir lüks değil, insan olmanın asgari şartıdır. Bugün sesimizi çıkarmazsak yarın çok geç olabilir. Ve saygıdeğer basın mensuplarına sesleniyorum: Bu haberleri birer satır olarak değil, birer hayat olarak görün. Unutturmayın. Ben inanıyorum ki bu ülkede hâlâ vicdanı olan, kalbi olan, adaleti savunan insanlar çoğunlukta. Ve inanıyorum ki, ancak birlikte ses çıkarırsak, bu karanlığı durdurabiliriz. Bir canın hayatı hiçbir gerekçeyle yok sayılamaz.”