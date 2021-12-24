Ajda Pekkan “Bodrum Kültür Sanat Elçisi” oldu

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
MAGAZİNEKRANDAHAYATSEYAHATSTİLMUCİZE LEZZETLER
Hürriyet Arama
Erdoğan Müjdesini vermiş olayım dedi ve açıkladı: Dünyanın en büyüğü olacakErdoğan 'Müjdesini vermiş olayım' dedi ve açıkladı: Dünyanın en büyüğü olacak#Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Çocukların hayatını mahveden yalanÇocukların hayatını mahveden yalan!#Wayfair
Fenerbahçede kulisleri sallayan iddia 16 puanlık fark sonrası rota belli...Fenerbahçe'de kulisleri sallayan iddia! 16 puanlık fark sonrası rota belli...#Fenerbahçe
Antalyaya sevk edildi Minik Asiye: Eve gitmek istiyorumAntalya'ya sevk edildi! Minik Asiye: Eve gitmek istiyorum#Gaziantep
Çarpılanın çarpılmasında senin de payın yok muÇarpılanın çarpılmasında senin de payın yok mu?#Nureddin Nebati
Ve kanıtlandı Hâlâ aramızdalar…Ve kanıtlandı! Hâlâ aramızdalar…#Nesli Tükenen Hayvanlar
DEAŞ saflarında fotoğrafı ortaya çıktı, kendini böyle savunduDEAŞ saflarında fotoğrafı ortaya çıktı, kendini böyle savundu!#ADANA
Fikret Orman için ihraç talebi Önerge kabul edildi, şimdi ne olacakFikret Orman için ihraç talebi! Önerge kabul edildi, şimdi ne olacak?#Beşiktaş
Avrupa pes etti Koronavirüs için eski plan devreye girecekAvrupa pes etti! Koronavirüs için eski plan devreye girecek#Koronavirüs
Tüm çalışanları ilgilendiriyor Yargıtaydan emsal kamera kararıTüm çalışanları ilgilendiriyor! Yargıtay'dan emsal kamera kararı#Kamera
Galatasarayın da istediği Yusuf Yazıcı için Lille transfer kararını verdiGalatasaray'ın da istediği Yusuf Yazıcı için Lille transfer kararını verdi!#Yusuf Yazıcı
Bülent Ersoy taksi bulamayınca çıldırdıBülent Ersoy taksi bulamayınca çıldırdı!#Bülent Ersoy
Yeniden yükselişe başladı Uyarı geldi... Flaş tahmin: 6 haneyi görebilirYeniden yükselişe başladı! Uyarı geldi... Flaş tahmin: 6 haneyi görebilir#Kripto Para
Faruk Tınaz’ın ölümünde vahim iddiaFaruk Tınaz’ın ölümünde vahim iddia#Faruk Tınaz
Yeniden doğmaya hazır mısınız İşte 2022de burçları bekleyenlerYeniden doğmaya hazır mısınız? İşte 2022'de burçları bekleyenler #YOUTUBE
HABERLERKelebek Haberleri Hayat Haberleri

Ajda Pekkan “Bodrum Kültür Sanat Elçisi” oldu

#Ajda Pekkan#Bodrum#Zeki Müren
Ajda Pekkan “Bodrum Kültür Sanat Elçisi” oldu

Ajda Pekkan’a önceki akşam Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras’ın takdimiyle “Bodrum Kültür Sanat Elçisi” unvanı verildi. Pekkan, bu özel görevin nişanını gözyaşları içerisinde aldı.

Haberin Devamı

Süperstar Ajda Pekkan’a “Bodrum Kültür Sanat Elçisi” unvanı verildi. Pekkan önceki akşam Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras’ın Yönetim Kurulu Başkanı olarak yer aldığı (BOTAV) Bodrum Tanıtma Vakfı’nın Ramada Resort by Wyndham’da gerçekleşen 25’nci yıl kutlamasında sahne aldı. Pekkan’a değerli taşlarla süslenmiş Bodrum’un simgesi olan mavi balıklı kültür ve sanat nişanı takdim edildi. Bu sırada Süperstar duygularına hakim olamayarak gözyaşlarına boğuldu.
Pekkan, hislerini şöyle dile getirdi: “Mavisi ve yeşiliyle insana huzur veren, sıcacık insanlarıyla Bodrum benim için sonsuza kadar sürecek büyük bir aşk hikayesi. Bodrum’un ‘Kültür ve Sanat Elçisi’ olmak büyük bir onur. Ajda Pekkan adına okul öncesi kreş, hayvan barınağı ve kütüphane yapılacağını başkanımız Ahmet Aras’tan öğrendim.”

Ajda Pekkan “Bodrum Kültür Sanat Elçisi” oldu


Bodrum aşkım
Zeki Müren’den
Sanatçı ayrıca Zeki Müren’i anmayı unutmadı: “Bodrum’un ışığı sönmeyen değerlim, sanat güneşimiz Zeki Müren’in Bodrum sevgisini bilmeyen yoktur. Benim, Bodrum’a olan aşkım Zeki Müren sayesinde başladı.”

Haberle ilgili daha fazlası:
#Ajda Pekkan#Bodrum#Zeki Müren

BAKMADAN GEÇME!

Ve kanıtlandı Hâlâ aramızdalar…

Ve kanıtlandı! Hâlâ aramızdalar…

#Nesli Tükenen Hayvanlar
Yoksa 50 bin dolarlık fakirhane yalan mıydı Muskın lüks malikâne hayatı...

Yoksa '50 bin dolarlık fakirhane' yalan mıydı? Musk'ın lüks malikâne hayatı...

#Elon Musk
Sizin bağışıklık sisteminiz hangisi General T hücrelerini dengeleme rehberi...

Sizin bağışıklık sisteminiz hangisi? 'General' T hücrelerini dengeleme rehberi...

#Bağışıklık Sistemi

BAKMADAN GEÇME!

Ve kanıtlandı Hâlâ aramızdalar…

Ve kanıtlandı! Hâlâ aramızdalar…

#Nesli Tükenen Hayvanlar
Yoksa 50 bin dolarlık fakirhane yalan mıydı Muskın lüks malikâne hayatı...

Yoksa '50 bin dolarlık fakirhane' yalan mıydı? Musk'ın lüks malikâne hayatı...

#Elon Musk
Sizin bağışıklık sisteminiz hangisi General T hücrelerini dengeleme rehberi...

Sizin bağışıklık sisteminiz hangisi? 'General' T hücrelerini dengeleme rehberi...

#Bağışıklık Sistemi