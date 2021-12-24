Ajda Pekkan “Bodrum Kültür Sanat Elçisi” oldu

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Süperstar Ajda Pekkan’a “Bodrum Kültür Sanat Elçisi” unvanı verildi. Pekkan önceki akşam Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras’ın Yönetim Kurulu Başkanı olarak yer aldığı (BOTAV) Bodrum Tanıtma Vakfı’nın Ramada Resort by Wyndham’da gerçekleşen 25’nci yıl kutlamasında sahne aldı. Pekkan’a değerli taşlarla süslenmiş Bodrum’un simgesi olan mavi balıklı kültür ve sanat nişanı takdim edildi. Bu sırada Süperstar duygularına hakim olamayarak gözyaşlarına boğuldu.

Pekkan, hislerini şöyle dile getirdi: “Mavisi ve yeşiliyle insana huzur veren, sıcacık insanlarıyla Bodrum benim için sonsuza kadar sürecek büyük bir aşk hikayesi. Bodrum’un ‘Kültür ve Sanat Elçisi’ olmak büyük bir onur. Ajda Pekkan adına okul öncesi kreş, hayvan barınağı ve kütüphane yapılacağını başkanımız Ahmet Aras’tan öğrendim.”



Sanatçı ayrıca Zeki Müren’i anmayı unutmadı: “Bodrum’un ışığı sönmeyen değerlim, sanat güneşimiz Zeki Müren’in Bodrum sevgisini bilmeyen yoktur. Benim, Bodrum’a olan aşkım Zeki Müren sayesinde başladı.”