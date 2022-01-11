Ajda gerçek kürk sahte!

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“Tek gerçek olan Ajda Pekkan, tek sahte olan kürk. Hayatımda hiçbir zaman gerçek kürk giymedim, hayvanlara sevgim sonsuzdur” diyen sanatçı, sosyal medyada hayvanseverlerin yoğun tepkisiyle karşılaşmış, boynundaki kızıl etolün “arjante tilki” olduğu yönünde itham edilmişti.

NFT’NİN DE SÜPERSTARI OLDU

Bu arada Türkiye’de birçok ilke imza atan sanatçı, NFT dünyasında da ilklerin yıldızı olmaya devam ediyor. Süperstar, NasaDoge ile işbirliği yaparak NFT pazarına katıldı. Sanatçının ilk NFT koleksiyonu 15 Ocak’ta yayınlanacak.