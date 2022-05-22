Ajda gençleri yakaladı

Hurşid Yenigün, yaptığı aranjeler ve yarattığı konsept albümleriyle Türkçe pop’un 70’lerdeki gelişimine büyük katkı sağladı. Sezen Aksu, Esmeray, Yeliz, İlhan İrem, Nilüfer, Melike Demirağ, Nil Burak gibi isimlerin ilk dönem müzik çalışmalarına besteler yaptı.
Şat Yapım’ı yasaklayınca
iletişim koptu
Hurşid Yenigün, 70’lerin başında ise Ankara’dan İstanbul’a taşınıp Şat Yapım’la çalışmaya başlıyor:
“Şat Yapım’da aranjör olarak işe başladım. Yaptığımız şarkıların çalma aşamasında da yer aldım. Sahne işini bıraktım ve bir süre işin mutfağında yer aldım. 75 yılından itibaren çıkan çoğu şarkıcının prodüksiyonunu yaptım. 3 yıl boyunca aralıksız çalıştım. O zamanın tekniği de çok farklıydı, stüdyolar çok ilkeldi. Ajda Pekkan’ın ‘Petrol’ şarkısını yaptık. Fakat TRT’nin denetimi ve yasaklarıyla ilgili sorunlarımız ortaya çıktı. Olur olmaz şeylere yasak getiriyorlardı. Bunun da dolduruşuyla Şanar Yurdatapan, Ajda Pekkan’ın ödül kazandığı geceyi protesto ederek ödülü almadı. Büyük bir olay oldu ve TRT’de Şat Yapım’ı yasakladı. Bu durum piyasa ile iletişimizi kopardı. Bize iş gelmemeye başladı. Şat Yapım’ın yaptığı prodüksiyonları TRT yayınlamadı ve bize yasak geldi. Mecburen Sezen Aksu ile şirketten ayrıldık.”
Hurşid Yenigün, Sezen Aksu ile çalışırken de kendi adına “Pop Fasıl” adında bir plak çıkarıyor:
“Batı enstrüman alt yapıları olan üst yapıda alaturka enstrümanların çalındığı bir projeydi. Fasıl şarkılarını eğlenceli bir şekilde çaldık ve ilk defa böyle bir iş yapılıyordu. Bu da yapıştı sonra bana. 6 tane albüm daha çıkardım. Şat Yapım’dan ayrılmam bana kapıları açtı.”
“Kaybolan Yıllar”ın kalıcı olacağını tahmin ettim
Yenigün, Sezen Aksu’nun “Minik Serçe” olmasını sağlayan albümde çalışmasının nasıl olduğunu şöyle anlatıyor:
“Şat Yapım’dan ayrıldıktan sonrası Sezen’le kısa bir süre çalışmaya başladık. ‘Kaybolan Yıllar’ diye bir şarkı getirdi ve onun aranjmanını yaptım. Çok güzel bir şarkıydı, kalıcı olacağını tahmin ediyordum. Ve plak çıktı. Şirket Sezen’e büyük bir prodüksiyon yapmaya karar verdi. O da ‘Serçe’ albümüydü. Birkaç şarkıya Esin Engin aranjman yaptı ama çoğunlukla benim aranjmanım ve bestelerimin olduğu iki plaklı çalışma oldu. ‘Serçe’ adı da bu vesile ile Sezen’e yapıştı. Fahrettin Aslan’la gazinolar ile çalışmaya başladığında orada başka orkestrayla sahne aldı ve yollarımız ayrıldı. Erkan Özerman’ın organizasyonu ile Türkiye’den Paris’e gittik Eyfel’de bir Türk gecesi yaptık.”
Ajda Pekkan
gençleri yakaladı
“Bizim kuşakta gençleri yakalayan isim Ajda Pekkan’dır. Gece çalışanların repertuvarlarına baktığım zaman da 70-80’li yılların şarkılarını görüyorum. Benim nostalji olarak yaptığım şeyin aynısını yapıyorlar. Sahnedeki 20 yaşındaki gençler eski şarkıları söylüyor. Yeni popüler olmuş bir repertuvar yok. Müzik 80’lere kadar olmuş bitmiş gibi sanki...”
Kızım Dicle ile yeni single’ımız yayınlandı
71 yaşındaki Hurşid Yenigün, hâlâ üretmeye ve şarkılar yayınlamaya devam ediyor. Bodrum’da yaşayan sanatçı, kızı Dicle Yenigün ile çalışmalar yapıyor:
“Her şeyin sonu var diyerek Eski Dostlar’ı bitirdim ve kızımla sahneye çıkmaya başladım. Bu sene kızıma ve kendime bir şarkı yaptım. Onları yayınladım.”
Sanatçı, “Türk pop müziğine nasıl bir iz bıraktığınızı düşünüyorsunuz” sorusuna şu yanıtı veriyor: “Neşeli, eğlenceli, rahatlıkla dinleyeceğin şarkıları yapan adamdım. Pop müzik gelip geçici bir müzik. Zamanın ruhuna göre de değişiyor. Bugün pop müzik adına ne var, rap mi? Bana göre değil.”
Hurşid Yenigün, 1995 yılında plak şirketini kapatıyor ve sektörün değişimine ayak uyduramıyor:
“Müzik sektörü o dönem can çekişmeye başladı. 90’lı yıllar özel televizyonun açılımıydı. Aynı zamanda da bir teknik sistem değişikliği oldu. Analog sistemden dijitale transfer olduk. Stüdyo üretimleri çok kolaylaştı. Müzik kanalları da ortaya çıktı. Binlerce şarkı üretildi. Büyük yatırımlar oldu ve klipler çekilmeye başlandı. 10 bin dolar verdiğinizde Kral TV, bir hafta klibinizi yayınlıyordu. Sistem çöktü. Buna güç mü yeter! Binlerce şarkıcının arasında 100 şarkı kalıcı olmuştur.”
Eski Dostlar ile 70’lerin
müziğini tanıdılar
Hurşid Yenigün’ün kurduğu Eski Dostlar ekibinde Atilla Atasoy, Ercan Turgut, Banu Kırbağ, Esmeray, Güzin ile Baha, İskender Doğan, Kartal Kaan, Melike Demirağ, Nur Yoldaş ve Semiha Yankı yer alıyordu.
Bu dönemin ardından da Yenigün, “Eski Dostlar” projesini hayata geçiriyor:
“Çalıştığım Kent Müzik, EMI ile ortak oldu. Onlar da beni müzik direktörü yaptı. Piyasa o kadar kötüye gidiyordu ki ‘Eski Dostlar’ projesini hazırlamaya karar verdim. Şat Yapım döneminde çalıştığım bazı arkadaşlarımdan ekip oluşturdum. Benimle beraber 12 kişiydik. Konsept şuydu, 20 yıl içinde herkes popüler olduğu şarkıyı söyleyecekti. Yeniden bu şarkıların aranjmanlarını yaptık. ‘Eski Dostlar’ projesini yapmam yeniden doğuş gibi oldu 70’li yılların şarkıcılarına. Hakan Eren de şimdi 90’lı yılları yapıyor. Kadro çok büyüktü ve ekonomik değildi. Yıllar geçtikçe kadrolar küçüldü, bazı arkadaşlarımız grubun dışında başka işlere gitmeye başladı.”