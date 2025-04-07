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Ailesiyle görüşmeyi kesti! 'Bayramda annemi aramadım'

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#Özcan Deniz#Ercan Deniz#Samar Dadgar
Ailesiyle görüşmeyi kesti Bayramda annemi aramadım
Oluşturulma Tarihi: Nisan 07, 2025 08:18

Özcan Deniz’le ailesi arasında esen soğuk rüzgârlar bayramda da dinmedi. Ünlü sanatçı, annesini arayıp aramadığı sorusuna olumsuz yanıt verdi.

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YORULDUM, HER ŞEY YARGIDA

Özcan Deniz’le ailesi arasında sular durulmuyor. Aynı zamanda menajerliğini de yapan abisi Ercan Deniz’le küsen sanatçının annesi ve kız kardeşiyle de arası açılmıştı.

Önceki gün eşi Samar Dadgar ve oğlu Kuzey’le İstinyePark’ta görüntülenen Özcan Deniz’e abisiyle ilgili yaptığı “Bana ihanet etti” açıklaması soruldu. Şarkıcı, “Ben o konuya artık giremiyorum. Yoruldum. Her şey yargıda, artık konuşmanın bir anlamı yok” dedi.

Ailesiyle görüşmeyi kesti Bayramda annemi aramadım

HERKESİ ETKİLEDİ

“Abinizle yaşadıklarınız ailenizi etkiledi mi?” sorusuna “Etkilemez olur mu? Tabii ki herkesi etkiledi ama yapacak bir şey yok” yanıtını veren Özcan Deniz’e Ramazan Bayramı’nda annesini arayıp aramadığı sorusu da yöneltildi.

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Deniz “Yok, aramadım. Teşekkür ediyorum” diyerek uzaklaştı. Samar Dadgar’ın kayınvalidesi Kadriye Deniz ve görümcesi Yurda Güler’den şiddet gördüğü öne sürülmüş, Kadriye Deniz de tehdit ve şiddet iddiasıyla oğlu ve gelini hakkında uzaklaştırma kararı aldırmıştı.

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GİZLİ STRES

Özcan Deniz, bayramın ilk günü sahnede kalp krizi geçirerek vefat eden Volkan Konak’la ilgili sorular üzerine “Arkadaşlar herkesin gizli stresi var. Sahne zaten stresli bir yer; uykusuzluk, yeme-içme düzensizliği, dış etkenler falan. Çok üzüldük, Allah rahmet eylesin” dedi. 

Ailesiyle görüşmeyi kesti Bayramda annemi aramadım

 

 

 

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#Özcan Deniz#Ercan Deniz#Samar Dadgar

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