Ailece karavan tatili... '2 tane pırlanta gibi yavrum, mükemmel bir eşim var'

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Yazın bitmesine sayılı günler kala ailesiyle karavan tatiline çıkan Müge Boz, çektiği fotoğrafları sosyal medya hesabında takipçileri ile paylaştı.

Boz, Vina ve Rika ile yer aldığı fotoğrafa şu notu düştü:

"Bu iki fındık bana o kadar çok şey öğretiyor ki...

Eskiden bu kadar şükretmeyi bilmezdim. Bardağın boş tarafını görürdüm hayatla ilgili.

Mükemmel olma çabası, özenme, yeterli olmamak, ben de neden yok... düşüncelerine kapılmak bu devirde o kadar kolay ki...

Sosyal medya bu kadar çok hayatımızdayken bu duygularla baş edebilmek çok büyük bir emek istiyor.

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"Ne zaman dağılsam, merkezimden uzaklaşsam, hemen şükrediyorum. Evet belki başka şeyler istediğim gibi olmayabiliyor, ama sağlıklı 2 tane pırlanta gibi yavrum, müko bir eşim var, sevgi dolu bir ailem var diyorum."

"Ve hep önüme, kendi adımlarıma odaklanmayı hatırlıyorum.Kendimin en iyi, ve özgün versiyonu nasıl olabilirim? Bugün minik,nacizane bir hatırlatıcı olsun size de.İnsan şükrettikçe daha güzel kapılar önünde açılıyor. Bunu okuyan herkese en güzel dileklerimi gönderiyorum, sevgiyle..."