Ailece deniz keyfi

Deniz BOY
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 28, 2026 07:35
Şoray Uzun, ailesiyle birlikte Çeşme’de tatil yapıyor. Ünlü sunucu ve oyuncu önceki gün ailesiyle özel bir plajda görüntülendi.
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İngiltere’de okuyan oğlu Kaan ile jet ski’ye binip denizde sürat yapmanın keyfini çıkaran Uzun, bir ara mola verip eşi Elçin Hanım ve küçük oğlu Selim Can’ın yanına uğradı.
Uzun ve ailesinin denizdeki keyifli halleri objektiflere yansıdı.