Ailece deniz keyfi

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İngiltere’de okuyan oğlu Kaan ile jet ski’ye binip denizde sürat yapmanın keyfini çıkaran Uzun, bir ara mola verip eşi Elçin Hanım ve küçük oğlu Selim Can’ın yanına uğradı.

Uzun ve ailesinin denizdeki keyifli halleri objektiflere yansıdı.