Aile arasında doğum günü kutlaması... Sibel Can 55 oldu!

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Sibel Can’ın 1988 yılında evlendiği Hakan Ural ile olan evliliğinden dünyaya gelen kızı Melisa Ural, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla annesinin doğum günün kutladı.

Annesine olan benzerliğiyle dikkat çeken Melisa’nın, “tarifsiz” notuyla yayınladığı kare, kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Hem sahne performanslarıyla hem de ailesiyle paylaştığı özel anlarla adından söz ettiren Sibel Can, 55. yaş gününde çocuklarıyla birlikte mutluluğun tadını çıkardı.

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Aile arasında gerçekleşen kutlamada sadelik ön planda tutuldu. Engincan Ural'a eşi Merve Ural da eşlik etti.

ÇOCUKLARLA MUTLU BİR HAYAT

Bir dönemin gözde çiftlerinden olan Sibel Can ve Hakan Ural, 1999 yılında yollarını ayırmıştı.

Bu evlilikten Engincan ve Melisa isimli iki çocukları dünyaya gelmişti. Ünlü sanatçının, 2000-2010 yılları arasında evli kaldığı Sulhi Aksüt’ten olan küçük oğlu Emir ise geçtiğimiz haftalarda mezuniyet töreniyle gündeme gelmişti.