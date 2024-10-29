Ahu Yağtu’ya ‘Bebek’ şoku

Haberin Devamı

İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi’nde açılan davaya göre; Ahu Yağtu, Muharrem Ömer Özgür ile eşi Esin Özgür’e ait olan, Beşiktaş-Ortaköy’deki daireyi 2017’de kiraladı.

Tapu ve Kadastro Paylaşım Sistemi aracılığıyla Yağtu’nun aynı ilçe sınırları içinde olan Bebek’te bir evi olduğunu öğrenen Özgür çifti, oyuncudan evlerinden çıkmasını istedi.

Çiftin avukatının mahkemeye sunduğu dilekçede, “Türkiye Borçlar Kanunu’nun 352’nci maddesine göre kiracının aynı ilçede oturmaya elverişli bir konutunun bulunması halinde, kiraya veren tahliye isteyebilir. Arabuluculuk görüşmesinde anlaşma sağlanamamamıştır” denildi.

Haberin Devamı

Ahu Yağtu ise davanın reddini istedi. Cevap dilekçesinde oyuncunun Bebek’teki taşınmazı 2015’te aldığı belirtilerek şu ifadeler kullanıldı:

“Bu taşınmaz, Ahu Yağtu’nun oturmasına elverişli değildir. Geçmişte mağaza olarak kullanılan, daha sonra işyeri olarak kiraya verilen taşınmaz, fiziksel özellikleri itibarıyla işyeri olarak kullanılmaya uygundur. Ayrıca müvekkil ve 11 yaşındaki çocuğunun bilinirliği ve kötü niyetli kişilerden uzak durması için güvenlikli sitede yaşaması gerekmektedir. Bebek’teki taşınmaz yeterli güvenlik önlemlerine sahip değildir.”