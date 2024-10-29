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Ahu Yağtu’ya ‘Bebek’ şoku

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#Ahu Yağtu#Ortaköy#Bebek
Ahu Yağtu’ya ‘Bebek’ şoku
Özge EĞRİKAR
Oluşturulma Tarihi: Ekim 29, 2024 07:33

Ahu Yağtu’nun Ortaköy’de kirada oturduğu dairenin sahibi olan Esin-Muharrem Ömer Özgür çifti, ünlü oyuncunun Bebek’te kendine ait bir evi bulunduğunu belirterek tahliye davası açtı. Davanın reddini isteyen Ahu Yağtu ise kendi evinin oturmaya elverişli olmadığını öne sürdü.

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İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi’nde açılan davaya göre; Ahu Yağtu, Muharrem Ömer Özgür ile eşi Esin Özgür’e ait olan, Beşiktaş-Ortaköy’deki daireyi 2017’de kiraladı.

Tapu ve Kadastro Paylaşım Sistemi aracılığıyla Yağtu’nun aynı ilçe sınırları içinde olan Bebek’te bir evi olduğunu öğrenen Özgür çifti, oyuncudan evlerinden çıkmasını istedi.

Çiftin avukatının mahkemeye sunduğu dilekçede, “Türkiye Borçlar Kanunu’nun 352’nci maddesine göre kiracının aynı ilçede oturmaya elverişli bir konutunun bulunması halinde, kiraya veren tahliye isteyebilir. Arabuluculuk görüşmesinde anlaşma sağlanamamamıştır” denildi.

Ahu Yağtu’ya ‘Bebek’ şoku


OTURMAYA ELVERİŞLİ DEĞİL

Ahu Yağtu ise davanın reddini istedi. Cevap dilekçesinde oyuncunun Bebek’teki taşınmazı 2015’te aldığı belirtilerek şu ifadeler kullanıldı:

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Ahu Yağtu’ya ‘Bebek’ şoku

“Bu taşınmaz, Ahu Yağtu’nun oturmasına elverişli değildir. Geçmişte mağaza olarak kullanılan, daha sonra işyeri olarak kiraya verilen taşınmaz, fiziksel özellikleri itibarıyla işyeri olarak kullanılmaya uygundur. Ayrıca müvekkil ve 11 yaşındaki çocuğunun bilinirliği ve kötü niyetli kişilerden uzak durması için güvenlikli sitede yaşaması gerekmektedir. Bebek’teki taşınmaz yeterli güvenlik önlemlerine sahip değildir.”

 

 

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#Ahu Yağtu#Ortaköy#Bebek

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