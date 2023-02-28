Ahu Yağtu: İyilik kazanacak

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Anlamlı ziyaretinden kareleri Instagram hesabında takipçileriyle paylaşan ünlü oyuncu şu ifadeleri kullandı:

“İlk defa Kahramanmaraş’a gittim. 4 farklı çadır kenti ziyaret etme şansımız oldu. Çocuklarımıza biraz olsun moral vermekti amacımız, biz onlara moral verelim derken, kamplara girer girmez sevgi şefkat neşe çemberinde buluverdik kendimizi. Gözümün içine bakarken elimi hiç bırakmamaları, umut dolu bekleyişleri bu yaştaki sabırları ve pozitiflikleriyle bize moral veren onlar oldu. Meğer aynı anda hem mutluluktan hem hüzünden insanın gözü dolabiliyormuş. Hayatım boyunca Maraş’taki o günü unutmayacağım. Elimden geldiğince yanlarında olmaya çalışacağım. Sonunda iyilik kazanacak.”