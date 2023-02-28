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Ahu Yağtu: İyilik kazanacak

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#Ahu Yağtu#Kahramanmaraş#Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı İle Mücadele Derneği
Ahu Yağtu: İyilik kazanacak
Oluşturulma Tarihi: Şubat 28, 2023 07:43

Ahu Yağtu, Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği (UCİM) işbirliğiyle Kahramanmaraş’a giderek depremzede çocuklara moral verdi.

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Anlamlı ziyaretinden kareleri Instagram hesabında takipçileriyle paylaşan ünlü oyuncu şu ifadeleri kullandı:

“İlk defa Kahramanmaraş’a gittim. 4 farklı çadır kenti ziyaret etme şansımız oldu. Çocuklarımıza biraz olsun moral vermekti amacımız, biz onlara moral verelim derken, kamplara girer girmez sevgi şefkat neşe çemberinde buluverdik kendimizi. Gözümün içine bakarken elimi hiç bırakmamaları, umut dolu bekleyişleri bu yaştaki sabırları ve pozitiflikleriyle bize moral veren onlar oldu. Meğer aynı anda hem mutluluktan hem hüzünden insanın gözü dolabiliyormuş. Hayatım boyunca Maraş’taki o günü unutmayacağım. Elimden geldiğince yanlarında olmaya çalışacağım. Sonunda iyilik kazanacak.”

Ahu Yağtu: İyilik kazanacak

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#Ahu Yağtu#Kahramanmaraş#Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı İle Mücadele Derneği

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