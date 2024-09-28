Ahu Tuğba'ya veda.. Meriç Erkan tabutun başından ayrılmadı

Haberin Devamı

Sanatçı için ilk tören Beyoğlu Atlas’ta düzenlendi.

Ahu Tuğba'yı son yolculuğunda dostları Serpil Çakmaklı ve Nuri Alço da yalnız bırakmadı. Tuğba'nın kızı Anjelik ayakta durmakta güçlük çekerken; "Toprağa verelim, duasını edelim." diyerek gözyaşı döktü.

'ŞOVA GEREK YOK'

Annesinin tabutu başında konuşan Anjelik Calvin "Tabutu başında ne denir ki yani? Şov yapmaya gerek yok. Allah katında görevimizi yerine getirmek için buradayız. Sinemaya 40 yılın üzerinde emek veren bir kız çocuğu düşünün. Koşulsuzca sinemayı seven, ülkesini seven bir kız çocuğu... Onun için buradayız. Teşekkür ederim. Konuşamıyorum, affedin beni... Çünkü annemi kendi canımdan çok sevdiğim için Allah'ın gücüne gitmesin. Onu çok seviyorum. Başka bir şey diyemiyorum..." dedi.

Haberin Devamı

SERPİL ÇAKMAKLI'NIN 'VEFASIZLIK' İSYANI

Ahu Tuğba'nın yakın dostu Serpil Çakmaklı, cenaze törenine katılmayan isimlere tepki gösterdi:

"Yeşilçam'a damgasını vurdu. Sayısız filmler çekti. İnsanların kalbinde taht kuran birinin meslektaşları tarafından bu şekilde uğurlanmasını ben şiddetle kınıyorum ve yazıklar olsun diyorum. Gerçekten yazıklar olsun. Şuranın dolup taşması lazımdı.

Vefasızlık her zaman var da, böyle isme mi bakılır? İsime göre mi geliyor insanlar? Yani Ahu Tuğba denilen bir gerçek yok mu sinemada? Nerede onu tanıyanlar? Tamam çoğu değerimizi yitirdik ama daha hayatta olanlar var. Onların gelmesi gerekmiyor mu buraya?

Burada olması gerekenlerden biri Banu Alkan. Çünkü o da kendisini çok iyi tanıyor. Rahmetli Oya'm olsaydı gelirdi zaten. Koşa koşa gelirdi. Harika sanıyorum hasta, meydana çıkmıyor."

Haberin Devamı

'TÜRK SİNEMASI KAR ŞEKLİNDE ERİYİP GİDİYOR'

Usta Oyuncu Nuri Alço, "Her şeyim, 50 yıl kolay bir şey değil yarım asır beraber geçirdik. Beraber yaşadık. Birçok filme imzalar attık. Başımız sağ olsun. Türk sinemasının başı sağ olsun. Sinemamız bir kar şeklinde eriyip gidiyor. Topu topu 10 kişi ya kaldık ya kalmadık. Geride büyük kayıplar verdik" ifadelerini kullandı.

ANNESİNİN YANINA DEFNEDİLECEK



Sanatçı törenin ardından öğle vakti Teşvikiye Camisi’nde kılınacak cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı’nda annesinin yanına defnedilecek.

Haberin Devamı

Teşvikiye Camisi'ndeki törene katılanlar arasında Ahu Tuğba'nın eski program partneri Meriç Erkan da vardı.

Sanatçı için aynı akşam Teşvikiye Camisi’nde mevlit okutulacak ve hayrına yemek verilecek.

Ahu Tuğba’nın cenazesinin Amerika’dan Türkiye’ye getirilmesi için uzun süre otopsi yapılması beklenmişti.



69 yaşında hayatını kaybeden Yeşilçam’ın unutulmaz sanatçısı Ahu Tuğba, bir süredir KOAH hastalığıyla mücadele ediyordu.