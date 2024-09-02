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Ahu Tuğba'nın kızı annesinin son anlarını anlattı: Benim boncuk gözlüm buz gibi olmuş!

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#Ahu Tuğba#Anjelik Calvin#Miami
Ahu Tuğbanın kızı annesinin son anlarını anlattı: Benim boncuk gözlüm buz gibi olmuş
Oluşturulma Tarihi: Eylül 02, 2024 11:25

Yeşilçam'ın ünlü oyuncularından Ahu Tuğba dün sabah ABD’nin Miami şehrindeki evinde hayatını kaybetti. 69 yaşındaki Tuğba’nın son anlarını kızı Anjelik Calvin anlattı.

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Bir süredir KOAH hastalığıyla mücadele eden usta sanatçı Ahu Tuğba, Miami'deki evinde yaşamını yitirdi. Ölümüyle sanat dünyasını yasa boğan Tuğba'nın son anlarını Söylemezsem Olmaz programına telefonla bağlanan kızı Anjelik Calvin anlattı.

Annem ileri derecede KOAH hastasıydı diyen Anjelik şu ifadeleri kullandı: "Korkunç bir şok geçiriyorum. Çok uykusuzum, yanımda ağabeylerim ve ablam var. Annem uzun süredir ileri derecede KOAH hastasıydı ve son birkaç gündür kendini iyi hissetmiyordu. Akşam konuştuk. Annemi öptüm 'seni seviyorum' dedim uyuduk. Sabah uyandığımda uyuduğunu zannediyordum... Birkaç saat sonra bir baktım ki annemde çıt yok. Benim annem normalde kapı sesine uyanan biriydi. Annem çok duygusaldır, hiçbir kadına benzemiyordu. Ne bir evli adamla beraber oldu ne bir yuva yıktı. Çok kişiye ekmek kapısı açmış biridir. Çok zor konuşuyorum. Bu yaşıma kadar hep başımda durdu gidip de bir adamla yaşayabilirdi. O parasını benim eğitimime harcadı. Her zaman bana karşı apayrı bir anneydi."

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Ahu Tuğbanın kızı annesinin son anlarını anlattı: Benim boncuk gözlüm buz gibi olmuş

Bu acının tarifi yok!

"Son birkaç gündür öksürüyordu hastaneye götürmek istedim ama o istemedi. Ben öğlen uyandım annemin dinlendiğini düşündüm ama gece olduğunda hala çıt yoktu. Daha sonra 911'i aradım. Annemin yanına bir gittim benim boncuk gözlüm buz gibi olmuş. Dünyanın en büyük acısı, bir anneyi bir evladın o şekilde bulması. Allah düşmanımın başına vermesin. Keşke benim kalbimi çıkarsalardı da ben annemi o şekilde görmeseydim. Benim annem hayatına 14 yıl hayatına erkek almadı. Benim başımdan bir saniye ayrılmadı, okulumun kapılarında saatlerce bekledi. Benim için hem anne hem babaydı. İçim kanıyor, konuşamıyorum."

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#Ahu Tuğba#Anjelik Calvin#Miami

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