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Ahu Tuğba’nın kızı Anjelik Calvin'den otopsi açıklaması: Bedenini çürüttüler

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#Ahu Tuğba#Anjelik Calvin#Amerika
Ahu Tuğba’nın kızı Anjelik Calvinden otopsi açıklaması: Bedenini çürüttüler
Oluşturulma Tarihi: Eylül 16, 2024 06:59

Ahu Tuğba’nın cenazesi, ölümü şüpheli bulunduğu için Türkiye’ye getirilememişti. Anjelik Calvin, annesinin otopsi işlemlerinin başladığını duyurdu: “Annemin bedenini çürüttüler. Annemin naaşı Türkiye’de toprağa verilecek.”

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MİAMİ’de 1 Eylül’de yaşamını yitiren Yeşilçam’ın ünlü ismi Ahu Tuğba’nın cenazesi Kültür Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ve magazin gazetecilerinin girişimleriyle Türkiye’ye getirilecekti. Fakat oyuncunun Adli Tıp işlemleri tamamlanamamıştı. Oyuncunun kızı Anjelik Calvin, Tuğba’nın otopsi için götürüldüğü cenaze evinin sorumlusu olan müfettişi suçlamış ve polis departmanı üst yönetimine dilekçeyle başvurmuştu. Sonunda Tuğba’ya otopsi yapılması kararı alındı.

Anjelik Calvin, 15 günlük süreci ve son gelişmeleri şu sözlerle anlattı:

Ahu Tuğba’nın kızı Anjelik Calvinden otopsi açıklaması: Bedenini çürüttüler


OTOPSİ KARARI ÇIKTI

“Otopsi kararı nihayet alındı. Polis müfettişi 2 hafta önce yapması gerekeni şimdi yapıyor. İlgili müfettişin yöneticilerine e-mail atılınca dönüş yapıldı ve ‘Anneni otopsiye alıyoruz’ dediler. Annemin bedenini çürüttüler. Zorluklara rağmen naaşı çok sevdiği Türkiye’de, sevenleri ve dostlarının omuzunda toprağa verilecek.”

Evrak işlerinin bu hafta tamamlanması ve cenazenin önümüzdeki hafta Türkiye’de olması bekleniyor.

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#Ahu Tuğba#Anjelik Calvin#Amerika

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