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Ahu Tuğba'nın kızı Anjelik Calvin'den 'cenaze' açıklaması

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#Ahu Tuğba#Anjelik Calvin#Yeşilçam
Ahu Tuğbanın kızı Anjelik Calvinden cenaze açıklaması
Oluşturulma Tarihi: Eylül 19, 2024 12:03

Miami’de 1 Eylül’de yaşamını yitiren Yeşilçam’ın ünlü ismi Ahu Tuğba’nın cenazesi Kültür Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ve magazin gazetecilerinin girişimleriyle Türkiye’ye getirilecekti. Fakat yasal prosedürler nedeniyle aksamalar yaşandı.

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Ahu Tuğba'nın kızı Anjelik Calvin, sosyal medya hesabından açıklama yaptı ve cenaze tarihinin henüz belli olmadığını söyledi.

"Cenaze tarihi diye bir tarih asla belirlenmedi. Henüz US DEPARTMENT OF STATE yeni Amerikan pasaportumu göndermedi. ABD doğumluyum ve Türk pasaportum vizem neredeyse yok. Ülke sınırlarında sorun yaşamamak adına bu süreçte birkaç gün daha beklenecek. Taziyeleriniz, dualarınızı okuyorum. Allah hepinizden razı olsun. Hiçbir açıklamaya itibar etmeyin. Siz sevenleri çok değerlisiniz. Dostlarına mutlaka buradan doğru cenaze tarihini ve saatini bildireceğim. Bunu haberden değil, benden duyacaksınız elbet. Ortada kesinleşen tarih ve cami yoktur. Doğru tarihi haber vereceğim."

Ahu Tuğbanın kızı Anjelik Calvinden cenaze açıklaması

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#Ahu Tuğba#Anjelik Calvin#Yeşilçam

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