Ahu Tuğba’nın kızı Anjelik: Annemden geriye miras, düşman kaldı!

Oluşturulma Tarihi: Mayıs 22, 2026 07:48

2024’te yaşamını yitiren Yeşilçam yıldızı Ahu Tuğba’nın kızı Anjelik Alejnatij, Miami’den İstanbul’a geldi. Alejnatij, annesiyle ilgili dikkat çekici açıklamalar yaptı.

KANLI YASTIĞI EVDE DURUYORDU

1 Eylül 2024’te ABD’deki evinde hipertansiyon nedeniyle yaşamını yitiren Ahu Tuğba’nın kızı Anjelik Alejnatij önceki gün Akmerkez’de görüntülendi.

“Türkiye’ye banka işleri için geldim” diyen Alejnatij, İstanbul’dayken annesinin mezarını sık sık ziyaret ettiğini söyledi.

Miami’de birlikte yaşadıkları eve annesinin vefatının ardından giremediğini anlatan genç kız, “Bir süre otelde kaldım. Babam 20-30 bin doların üstünde harcamıştır. Evi fareler basmıştı döndüğümde. Bir de annemin öldüğü yatağı, kanlı yastığı halen duruyordu. Travma atlattım. Sonra ev ilaçlandı” dedi.

O PARA 5 KİŞİYE YETER

Anjelik, bu süreçte Ahu Tuğba’nın ünlü arkadaşlarından destek alıp almadığı sorusuna “Nuri Alço ve Serpil Çakmaklı her fırsatta arıyor. Ama bu piyasa yılanlar ordusu. Anneme yakın davranıp dibinden ayrılmayan, dost gibi görünen çok düşmanı vardı, çekemeyeni çoktu” yanıtını verdi.

Alejnatij, sanatçının mirası hakkında ise konuşmak istemedi: “Annemden geriye miras olarak düşmanları kaldı. Bir de en güzeli maneviyatı kaldı; bana öğrettiği dualar. Miktar olarak söylemem, günah. Ama o para beş kişiye yeter ömür boyu. Ben annemin bıraktıklarıyla hayır işi yapıyorum.”

SERENAY’LA AFRA’NIN KALİBRESİ YETMEZ

Anjelik Alejnatij, “Ahu Tuğba’nın hayatı film olursa, onu kimin oynamasını istersiniz? Böyle projelerde genellikle Serenay Sarıkaya istenir” sorusuna “O kalibrede bir oyuncu yok. Serenay’ın suratıyla benim annemin yüzü bir mi?” yanıtını verdi. 

Alejnatij, “Peki Afra Saraçoğlu?” sorusu üzerine de şöyle dedi: “Annemin yapısı çok daha güzel. Afra’yı da, Serenay’ı da beğeniyorum ama annemin kulvarında değiller. Bir Türkan Şoray, bir Ahu Tuğba var, bir de diğerleri.”

 

 

 

