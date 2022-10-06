Ahu Tuğba'nın evini, arabasını lan Kasırgası yuttu

Haberin Devamı

ABD’nin Florida, Güney Carolina, Kuzey Carolina eyaletlerinde etkisini gösteren ve 100’ü aşkın insanın ölümüne neden olan Ian Kasırgası, Yeşilçam’ın ünlü ismi Ahu Tuğba’yı da zor durumda bıraktı.

Kızı Anjelik’le birlikte Florida’da yaşayan Tuğba’nın hem evi hem de 2018 model Cadillac aracı sular altında kaldı.

Magazinsortie.com sitesine konuşan Ahu Tuğba, her şeyini kaybettiğini söyledi. Kızının babaannesinin güneydeki evine sığındıklarını belirten sanatçı, yolda da kaza yaptıklarını anlattı:

“Burası büyük bir felaket bölgesi şu an. Ian Kasırgası Küba’dan başladı, orayı mahvederek buraya geldi. Her yeri paramparça ederek. Benim evim göçtü, arabam sular altında kaldı. Allah kimseye bir daha yaşatmasın.”

Haberin Devamı

Ahu Tuğba, “İnsanların evleri, arabaları gitti. Onları da bırak, hayatları gitti, birikimleri gitti. İşyerleri kapandı. Biz de hiç uyumadık. Arka taraftaki iki katlı binaya çıktık. O bina olmasaydı yaşanacakları düşünemiyorum bile. Şehir bitti. Yüzyılın kasırgası bu. Allah kimseye böyle bir şey yaşatmasın, düşmanıma bile” dedi.

Sanatçı, “Afetzedelere yardım ediliyor mu?” sorusuna da şöyle yanıt verdi: “Burada sigortan varsa ödüyorsun, sonra sana ödeme yapıyorlar. Ama giden hayatlar ne olacak? Onları geri getirmezsin ki.”

BABAANNE EVİNE SIĞINDILAR

Ünlü oyuncu Ahu Tuğba, 1991 yılında Arnavut asıllı Amerikalı doktor Timmy Alejtanij ile yaptığı evliliğinden dünyaya gelen 30 yaşındaki kızı Anjelik ile uzun süredir ABD’nin Florida eyaletine bağlı Miami şehrinde yaşıyor.

Ian Kasırgası’nın mağdurları arasında yer alan anne-kız, felaketin ardından evleri oturulmaz hale gelince, Timmy Alejtanij’in annesinin evine sığındı. Zor durumda kaldıklarını dile getiren Ahu Tuğba, sağlık durumlarının ise iyi olduğunu söyledi.