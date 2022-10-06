Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİEKRANDAMUCİZE LEZZETLER
Hürriyet Arama
HABERLERKelebek HaberleriHayat Haberleri

Ahu Tuğba'nın evini, arabasını lan Kasırgası yuttu

Güncelleme Tarihi:

#Ahu Tuğba#Timmy Alejtanij#Lan Kasırgası
Ahu Tuğbanın evini, arabasını lan Kasırgası yuttu
Oluşturulma Tarihi: Ekim 06, 2022 07:58

Amerika’nın Florida eyaletini vuran Ian Kasırgası, Ahu Tuğba’nın eviyle arabasını da yuttu. 2018 model Cadillac aracı ile evi sular altında kalan Tuğba, çareyi kızı Anjelik ile birlikte güneye kaçmakta buldu.

Haberin Devamı

ABD’nin Florida, Güney Carolina, Kuzey Carolina eyaletlerinde etkisini gösteren ve 100’ü aşkın insanın ölümüne neden olan Ian Kasırgası, Yeşilçam’ın ünlü ismi Ahu Tuğba’yı da zor durumda bıraktı.

Kızı Anjelik’le birlikte Florida’da yaşayan Tuğba’nın hem evi hem de 2018 model Cadillac aracı sular altında kaldı.

Magazinsortie.com sitesine konuşan Ahu Tuğba, her şeyini kaybettiğini söyledi. Kızının babaannesinin güneydeki evine sığındıklarını belirten sanatçı, yolda da kaza yaptıklarını anlattı:

“Burası büyük bir felaket bölgesi şu an. Ian Kasırgası Küba’dan başladı, orayı mahvederek buraya geldi. Her yeri paramparça ederek. Benim evim göçtü, arabam sular altında kaldı. Allah kimseye bir daha yaşatmasın.”

Ahu Tuğbanın evini, arabasını lan Kasırgası yuttu

İKİ KATLI BİNAYA ÇIKARAK KURTULDUK

Ahu Tuğba, “İnsanların evleri, arabaları gitti. Onları da bırak, hayatları gitti, birikimleri gitti. İşyerleri kapandı. Biz de hiç uyumadık. Arka taraftaki iki katlı binaya çıktık. O bina olmasaydı yaşanacakları düşünemiyorum bile. Şehir bitti. Yüzyılın kasırgası bu. Allah kimseye böyle bir şey yaşatmasın, düşmanıma bile” dedi.

Haberin Devamı

Sanatçı, “Afetzedelere yardım ediliyor mu?” sorusuna da şöyle yanıt verdi: “Burada sigortan varsa ödüyorsun, sonra sana ödeme yapıyorlar. Ama giden hayatlar ne olacak? Onları geri getirmezsin ki.”

Ahu Tuğbanın evini, arabasını lan Kasırgası yuttu

BABAANNE EVİNE SIĞINDILAR

Ünlü oyuncu Ahu Tuğba, 1991 yılında Arnavut asıllı Amerikalı doktor Timmy Alejtanij ile yaptığı evliliğinden dünyaya gelen 30 yaşındaki kızı Anjelik ile uzun süredir ABD’nin Florida eyaletine bağlı Miami şehrinde yaşıyor.

Ian Kasırgası’nın mağdurları arasında yer alan anne-kız, felaketin ardından evleri oturulmaz hale gelince, Timmy Alejtanij’in annesinin evine sığındı. Zor durumda kaldıklarını dile getiren Ahu Tuğba, sağlık durumlarının ise iyi olduğunu söyledi.

Gözden Kaçmasın

Kenan Doğulunun sahne tarzıKenan Doğulu'nun sahne tarzı
#KENAN DOĞULU#HARBİYE CEMİL TOPUZLU AÇIKHAVA
Eurovision’da hakkımızı yedilerEurovision’da hakkımızı yediler!
#FERMAN AKGÜL#EUROVİSİON

 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Ahu Tuğba#Timmy Alejtanij#Lan Kasırgası

BAKMADAN GEÇME!

Hep büyük aile hayali kurmuştu, şimdi 11 çocuğu, 56 torunu ve 101 torun çocuğu var...

Hep büyük aile hayali kurmuştu, şimdi 11 çocuğu, 56 torunu ve 101 torun çocuğu var...

 #Marguerite Koller
Şampiyon önce masayı devirdi sonra açık açık Hile var dedi Teknoloji satrancı öldürecek mi

Şampiyon önce 'masayı devirdi' sonra açık açık 'Hile var' dedi! Teknoloji satrancı öldürecek mi?

#Satranç
DADILAR DA İSYANDA | Çocuğum niye beni değil seni istiyor

DADILAR DA İSYANDA | 'Çocuğum niye beni değil seni istiyor'

#Bakıcı

BAKMADAN GEÇME!

Hep büyük aile hayali kurmuştu, şimdi 11 çocuğu, 56 torunu ve 101 torun çocuğu var...

Hep büyük aile hayali kurmuştu, şimdi 11 çocuğu, 56 torunu ve 101 torun çocuğu var...

#Marguerite Koller
Şampiyon önce masayı devirdi sonra açık açık Hile var dedi Teknoloji satrancı öldürecek mi

Şampiyon önce 'masayı devirdi' sonra açık açık 'Hile var' dedi! Teknoloji satrancı öldürecek mi?

#Satranç
DADILAR DA İSYANDA | Çocuğum niye beni değil seni istiyor

DADILAR DA İSYANDA | 'Çocuğum niye beni değil seni istiyor'

#Bakıcı