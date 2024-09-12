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Ahu Tuğba'nın cenazesi neden gelmedi? Kızı Anjelik Calvin isyan etti!

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#Ahu Tuğba#Anjelik Calvin#Amerika
Ahu Tuğbanın cenazesi neden gelmedi Kızı Anjelik Calvin isyan etti
Oluşturulma Tarihi: Eylül 12, 2024 11:23

Geçtiğimiz günlerde Amerika, Miami'de hayatını kaybeden Ahu Tuğba'nın cenazesi Türkiye'ye getirilemedi. Bürokratik engeller nedeniyle uzayan işlemler hakkında kızı Anjelik Calvin bilgi verdi.

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Uzun yıllardır kızı Anjelik Calvin'in eğitimi için ABD'de yaşayan Ahu Tuğba geçtiğimiz aylarda geçirdiği trafik kazası nedeniyle zorlu bir ameliyat geçirmişti. Tuğba, ameliyat sonrasında, mücadele ettiği KOAH'nın da etkisiyle toparlanamamış uzun süre yoğun bakımda tedavi görmüştü. Ahu Tuğba, 1 Eylül'de evinde hayatını kaybetti.

Ahu Tuğba’nın ölümü sonrası olay yerine gelen Amerikan polisi, kızı Anjelik Calvin’in annesinin ölümünü geç fark etmesini şüpheli buldu, otopsi istedi.

Ahu Tuğbanın cenazesi neden gelmedi Kızı Anjelik Calvin isyan etti

'İNATLA OTOPSİ YAPMADILAR'

Uzayan süreç hakkında bilgi veren Anjelik; 'Cenaze evine gittim. Annemi burada tutuyorlar. Sorumlu kişi ne desek bir bahane buluyor. Ne kadar yalvarsam da inatla otopsi yapmıyor. Cuma günü Amerika pasaportu için randevu alındı. Allah’ın izniyle cenazesi morgdan çıkarılıp toprağa verilecek.' ifadelerini kullandı.

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Ahu Tuğba'nın cenazesi Amerika'daki işlemlerin ardından Türkiye'ye getirilecek.

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#Ahu Tuğba#Anjelik Calvin#Amerika

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