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Ahu Tuğba'nın cenaze töreni Teşvikiye’de

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#Ahu Tuğba#Anjelik Calvin#Teşvikiye Camii
Ahu Tuğbanın cenaze töreni Teşvikiye’de
Oluşturulma Tarihi: Eylül 26, 2024 07:25

1 Eylül’de Miami’de yaşamını yitiren Yeşilçam sanatçısı Ahu Tuğba’nın cenazesi haftalar sonra Türkiye’ye getiriliyor.

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 Sanatçının kızı Anjelik Calvin, “Perşembe günü (bugün) Amerika’dan yola çıkacak, cuma İstanbul’da olacak. Cenaze törenini cumartesi günü Teşvikiye Camisi’nde yapmayı planlıyoruz. Bunu mutlaka duyurun, annem son yolculuğuna dualar eşliğinde uğurlansın istiyorum” dedi.

KOAH hastası olan Ahu Tuğba’nın ölümü şüpheli bulunduğu için otopsi işlemleri uzamış ve cenaze nakil işlemleri tamamlanamamış, Anjelik Calvin sosyal medya üzerinden duruma isyan etmişti.

Calvin prosedürlerin tamamlandığını söyledi. Ahu Tuğba, Zincirlikuyu’nda annesinin yanına defnedilecek.

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#Ahu Tuğba#Anjelik Calvin#Teşvikiye Camii

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