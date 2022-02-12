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Ahu Tuğba'dan Meriç Erkan açıklaması: Aşk yaşamadık TV formatıydı

#Ahu Tuğba#Meriç Erkan#Savaş Kalafat
Ahu Tuğbadan Meriç Erkan açıklaması: Aşk yaşamadık TV formatıydı

USTA oyuncu Ahu Tuğba, geçtiğimiz günlerde bir dönem birlikte izdivaç programında kamera karşısına geçtiği Meriç Erkan ile aşk yaşadığı haberleriyle gündeme geldi.

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Çıkan haberleri yalanlayan Tuğba, adını Mahmut olarak değiştiren, sarık takıp cüppe giyen ve maneviyata yöneldiğini söyleyen Erkan için “Aşk yaşamadık, TV formatıydı her şey. Eğer gerçekten Allah yolundaysa doğruyu söyler” dedi.

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magazinsortie.com’a konuşan Ahu Tuğba; sözlerine şöyle devam etti: “Benim bu adamla hiçbir şeyim olmadı, olamaz da, Savaş Kalafat çok iyi bilir olmadığını. Kalafat ve eşi ile kameramanlar da gün boyu yanımdalardı. Meriç Erkan, Allah yolunda ise ya da Allah yoluna girdiyse benimle hiçbir zaman beraber olmadığını söyler. Sevgilim olmadı, TV formatıydı.”

Ahu Tuğbadan Meriç Erkan açıklaması: Aşk yaşamadık TV formatıydı

Ahu Tuğba, Meriç Erkan’la ekrana geldikleri programda format gereği sevgili olduklarını belirtti.

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#Ahu Tuğba#Meriç Erkan#Savaş Kalafat

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