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Ahsen Eroğlu ve Kemal Ertuğ tatilde... Öpmeye doyamadı !

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#Ahsen Eroğlu#Kemal Ertuğ#Bodrum
Ahsen Eroğlu ve Kemal Ertuğ tatilde... Öpmeye doyamadı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 16, 2026 09:15

3 yıldır ilişkilerini gözlerden uzak yaşayan Ahsen Eroğlu ve Kemal Ertuğ, Bodrum’da aşka geldi. Suda romantik anlar yaşayan ünlü çift birbirlerini öpmeye doyamadı.

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‘ALTIN YAZ’

Ahsen Eroğlu, Bodrum Anda Barut Collection Otel’de düzenlenen “Golden Summer” adlı etkinliğe katıldı.

Ünlü oyuncuya, 3 yıldır birlikte olduğu sevgilisi Kemal Ertuğ da eşlik etti. Ünlü çift, organizasyon öncesinde otelin plajında deniz ve güneşin keyfini çıkardı.

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Ahsen Eroğlu ve Kemal Ertuğ tatilde... Öpmeye doyamadı

SUDA ROMANTİZM

Denize ayrı ayrı giren çift, daha sonra suyun içerisinde bir araya gelerek romantik anlar yaşadı.

Defalarca öpüşen ikili, deniz keyfinin ardından şezlonglarına geçerek güneşlendi. Ahsen Eroğlu düzgün fiziğiyle de dikkat çekti.

 

 

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#Ahsen Eroğlu#Kemal Ertuğ#Bodrum

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