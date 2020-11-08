Ahmet Uz kimdir nereli kaç yaşında vefat etti? Ahmet Uz filmleri ve dizileri neler?
Ahmet Uz, 75 yaşında hayatını kaybetmesinin ardından pek çok kişi tarafından filmleri ve dizileri ile anılmaya başlandı. Türk sinemasına büyük emekler veren önemli sanatçılardan birisi olan Ahmet Uz, oyunculuk dışında yapımcılık dönemi de geçirmiştir. Ahmet Uz'un yakın zamanda rol aldığı filmler arasında İncir Reçeli, Bir Aşk Hikayesi, Kehribar gibi projeler yer almaktadır. Peki, Ahmet Uz kimdir nereli kaç yaşında vefat etti? İşte, Ahmet Uz filmleri ve dizileri hakkında detaylı bilgiler
Ahmet Uz, geçirdiği akciğer rahatsızlığı dolayısıyla hayatını kaybetti. Ünlü oyuncunun hayatını kaybetmesi üzerine pek çok sanatçı sosyal medya üzerinden taziye mesajları yayımladı. Peki, Ahmet Uz kimdir nereli kaç yaşında vefat etti? İşte, Ahmet Uz filmleri ve dizileri hakkında detaylı bilgiler
AHMET UZ KİMDİR NERELİ KAÇ YAŞINDA VEFAT ETTİ?
Ahmet Uz, 22 Mart 1945'te Ankara'da dünyaya geldi. Müzisyen bir aileden gelen ve 1970 yılında İstanbul Belediye Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun olarak sanat yaşamına adımını atan Uz, bazı özel tiyatro kuruluşlarında ve Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'nde görev yaptı. Şehir Tiyatroları kadrosuna geçmesi, 1977 sürecinde oldu. 100'den fazla oyunda rol alan sanatçı, tiyatro dışında sinema ve dizi filmler de çevirmiştir. Ayrıca seslendirme konusunda da çalışmalarda bulunan Ahmet Uz, bazı filmlere de yapımcı olarak imza atmıştır.
AHMET UZ FİLMLERİ VE DİZİLERİ NELER?
Yapımcılık;
- Kadınca -1984
- Acı - 1984
- Fırtına Gönüller - 1984
- Fidan - 1984
- Şaşkın Gelin - 1984
- Darbe - 1984
Oyunculuk;
- Kehribar - 2016
- İncir Reçeli 2 - 2014
- Bir Aşk Hikayesi - 2013
- Acayip Hikâyeler - 2012
- Unutulmaz - 2009-2011
- Mahşer - 2007
- Peri Tozu - 2007
- Küçük Hanımefendinin Şoförü - 2006
- Küçük Hanımefendi - 2006
- Eylül - Hamdi
- Yeniden Çalıkuşu - 2005
- Zeytin Dalı - 2005
- Yadigar - 2004
- Yabancı Damat - 2004
- Şarkılar Seni Söyler - 2003
- Mühürlü Güller - 2003
- Zehirli Çiçek - 2000
- Cadı Ağacı - 1994
- Kara Melek - 1996
- Üç İstanbul - 1983
- Bir Yudum Mutluluk - 1982
- Erkek Fatma - 1969
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