Ahmet Uğurlu'ya veda... Usta oyuncu son yolculuğuna uğurlanıyor

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Ahmet Uğurlu son yolculuğuna bugün öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazıyla Üsküdar Şakirin Camisi’nden gönderilecek. Sanatçı, Anadolu Hisarı Mezarlığı’nda toprağa verilecek.
* Kültür ve Turizm Bakanlığı: Sinema ve tiyatromuzun kıymetli sanatçılarından Ahmet Uğurlu’ya Allah’tan rahmet, yakınlarına ve sanat camiamıza başsağlığı diliyoruz.
* Özgür Özel: Vefat haberini büyük bir üzüntüyle öğrendiğim Ahmet Uğurlu’ya Allah’tan rahmet, ailesine ve sanat dünyamıza başsağlığı diliyorum.
* Cem Yılmaz: Çocukluk arkadaşlarım Taner kardeşimin ve Tuna abimin dayısı, Mustafa abimizin abisi, değerli büyüğümüz Ahmet Uğurlu abimizin mekânı cennet olsun. Ailesine ve tüm sevenlerine sabırlar dilerim. Gençlik kahramanımızdı.