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Ahmet Uğurlu'ya veda... Usta oyuncu son yolculuğuna uğurlanıyor

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#Ahmet Uğurlu#Cenaze#Türk Sineması
Ahmet Uğurluya veda... Usta oyuncu son yolculuğuna uğurlanıyor
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 31, 2024 12:53

TÜRK sinemasının ve tiyatrosunun usta ismi Ahmet Uğurlu (71) dün hayatını kaybetti. Acı haberi sanatçının eşi Necef Uğurlu, yakın dostlarına mesaj atarak duyurdu. Uzun süredir kanser hastalığıyla boğuşan Ahmet Uğurlu’nun ölüm haberi sanat dünyasını ve sevenlerini üzdü.

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Ahmet Uğurlu son yolculuğuna bugün öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazıyla Üsküdar Şakirin Camisi’nden gönderilecek. Sanatçı, Anadolu Hisarı Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

Ahmet Uğurluya veda... Usta oyuncu son yolculuğuna uğurlanıyor

Ahmet Uğurlu'nun eşi Necef Uğurlu

Ahmet Uğurluya veda... Usta oyuncu son yolculuğuna uğurlanıyor

Derviş Zaim ve Ahmet Uğurlu'nun oğlu Orhan Uğurlu
Ahmet Uğurluya veda... Usta oyuncu son yolculuğuna uğurlanıyor

Ahmet Uğurlu'nun kardeşi Mustafa Uğurlu ve Tamer Karadağlı

Gençlik kahramanımızdı

* Kültür ve Turizm Bakanlığı: Sinema ve tiyatromuzun kıymetli sanatçılarından Ahmet Uğurlu’ya Allah’tan rahmet, yakınlarına ve sanat camiamıza başsağlığı diliyoruz.

* Özgür Özel: Vefat haberini büyük bir üzüntüyle öğrendiğim Ahmet Uğurlu’ya Allah’tan rahmet, ailesine ve sanat dünyamıza başsağlığı diliyorum.

* Cem Yılmaz: Çocukluk arkadaşlarım Taner kardeşimin ve Tuna abimin dayısı, Mustafa abimizin abisi, değerli büyüğümüz Ahmet Uğurlu abimizin mekânı cennet olsun. Ailesine ve tüm sevenlerine sabırlar dilerim. Gençlik kahramanımızdı.

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Ahmet Uğurluya veda... Usta oyuncu son yolculuğuna uğurlanıyor


* Zafer Algöz: Çocukluğumuzun ve gençliğimizin Çobanbey mahallemizin ilk aktörü. Hepimizin ilham kaynağı. Allah rahmet eylesin. Hepimizin başı sağ olsun. Çok büyük kayıp.

* Yekta Kopan: Özel bir oyuncuya daha veda ettik.

*Süha Uygur: Çok özel bir insanı kaybettik. Başımız sağ olsun.

* Ayşegül Aldinç: Değerli oyunculuğu ve kişiliğiyle anılarımızda yer etmiş Ahmet Uğurlu’yu da kaybetmişiz. Başımız sağ olsun.

* Reha Özcan: Ahmet abi çocukluğumuzun idollerinden biri. Konservatuvar yıllarında sınav parçamı çalıştırmıştı. Çok şey öğrendim ondan. Çok üzgünüm.

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#Ahmet Uğurlu#Cenaze#Türk Sineması

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