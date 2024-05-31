Ahmet Uğurlu'ya veda... Usta oyuncu son yolculuğuna uğurlanıyor

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Ahmet Uğurlu son yolculuğuna bugün öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazıyla Üsküdar Şakirin Camisi’nden gönderilecek. Sanatçı, Anadolu Hisarı Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

Derviş Zaim ve Ahmet Uğurlu'nun oğlu Orhan Uğurlu



Ahmet Uğurlu'nun kardeşi Mustafa Uğurlu ve Tamer Karadağlı



Gençlik kahramanımızdı

* Kültür ve Turizm Bakanlığı: Sinema ve tiyatromuzun kıymetli sanatçılarından Ahmet Uğurlu’ya Allah’tan rahmet, yakınlarına ve sanat camiamıza başsağlığı diliyoruz.



* Özgür Özel: Vefat haberini büyük bir üzüntüyle öğrendiğim Ahmet Uğurlu’ya Allah’tan rahmet, ailesine ve sanat dünyamıza başsağlığı diliyorum.



* Cem Yılmaz: Çocukluk arkadaşlarım Taner kardeşimin ve Tuna abimin dayısı, Mustafa abimizin abisi, değerli büyüğümüz Ahmet Uğurlu abimizin mekânı cennet olsun. Ailesine ve tüm sevenlerine sabırlar dilerim. Gençlik kahramanımızdı.

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