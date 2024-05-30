Ahmet Uğurlu kimdir, kaç yaşında vefat etti? Ahmet Uğurlu hangi dizilerde ve filmlerde oynadı?

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Ahmet Uğurlu 2 Ağustos 1952 tarihinde Konya'da dünyaya geldi. Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro bölümünden mezun oldu. Kendisi gibi oyuncu olan Mustafa Uğurlu'nun ağabeyidir.

AHMET UĞURLU TİYATRO OYUNLARI

1979: Duruşma: Franz Kafka/André Gide\Jean-Louis Barrault - İstanbul Devlet Tiyatrosu

1979: Yaralı Geyik: Necati Cumalı - İstanbul Devlet Tiyatrosu

1980: Bir Yaz Dönümü Gecesi Rüyası: William Shakespeare - İstanbul Devlet Tiyatrosu

1980: Kunduz Kürk: Gerhart Hauptmann - İstanbul Devlet Tiyatrosu

1980: Truva Savaşı Olmayacak: Jean Giraudoux - İstanbul Devlet Tiyatrosu

1981: Barış Gezegeni: Ülker Köksal - İstanbul Devlet Tiyatrosu

1981: Kösem Sultan: Turan Oflazoğlu - İstanbul Devlet Tiyatrosu

1983: İstanbul Efendisi: Musahipzade Celal - İstanbul Devlet Tiyatrosu

1985: Toprağı Bol Olsun: Branislav Nusiç - İstanbul Devlet Tiyatrosu

1987: Önemli Adam: Sabahattin Kudret Aksal - İstanbul Devlet Tiyatrosu

1993: Abdülcambaz: Turhan Selçuk - İstanbul Devlet Tiyatrosu

1997: Çöplük: Turgay Nar - Tiyatro Stüdyosu

2004: Yangın Duası: Berkun Oya - İstanbul Devlet Tiyatrosu

xxxx: İki Efendinin Uşağı: Carlo Goldoni - İstanbul Devlet Tiyatrosu

AHMET UĞURLU FİLMLERİ VE DİZİLERİ