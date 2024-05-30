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Ahmet Uğurlu kimdir, kaç yaşında vefat etti? Ahmet Uğurlu hangi dizilerde ve filmlerde oynadı?

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Ahmet Uğurlu kimdir, kaç yaşında vefat etti Ahmet Uğurlu hangi dizilerde ve filmlerde oynadı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 30, 2024 15:04

Ahmet Uğurlu vefat etmesinin ardından biyografisi ve hayatı ile merak edilen isim oldu. Kariyerini tiyatroda geçiren Ahmet Uğurlu, ünlü oyuncu Mustafa Uğurlu'nun da ağabeyidir. Kariyeri boyunca pek çok dizide ve filmde boy gösteren Ahmet Uğurlu, Behzat Ç. isimli dizide ise Emekli Başkomiser Aziz karakterine can vermişti. Peki, Ahmet Uğurlu kimdir, kaç yaşında vefat etti? Ahmet Uğurlu hangi dizilerde ve filmlerde oynadı? İşte, o detaylar

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Ahmet Uğurlu 2 Ağustos 1952 tarihinde Konya'da dünyaya geldi. Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro bölümünden mezun oldu. Kendisi gibi oyuncu olan Mustafa Uğurlu'nun ağabeyidir.

AHMET UĞURLU TİYATRO OYUNLARI

  • 1979: Duruşma: Franz Kafka/André Gide\Jean-Louis Barrault - İstanbul Devlet Tiyatrosu
  • 1979: Yaralı Geyik: Necati Cumalı - İstanbul Devlet Tiyatrosu
  • 1980: Bir Yaz Dönümü Gecesi Rüyası: William Shakespeare - İstanbul Devlet Tiyatrosu
  • 1980: Kunduz Kürk: Gerhart Hauptmann - İstanbul Devlet Tiyatrosu
  • 1980: Truva Savaşı Olmayacak: Jean Giraudoux - İstanbul Devlet Tiyatrosu
  • 1981: Barış Gezegeni: Ülker Köksal - İstanbul Devlet Tiyatrosu
  • 1981: Kösem Sultan: Turan Oflazoğlu - İstanbul Devlet Tiyatrosu
  • 1983: İstanbul Efendisi: Musahipzade Celal - İstanbul Devlet Tiyatrosu
  • 1985: Toprağı Bol Olsun: Branislav Nusiç - İstanbul Devlet Tiyatrosu
  • 1987: Önemli Adam: Sabahattin Kudret Aksal - İstanbul Devlet Tiyatrosu
  • 1993: Abdülcambaz: Turhan Selçuk - İstanbul Devlet Tiyatrosu
  • 1997: Çöplük: Turgay Nar - Tiyatro Stüdyosu
  • 2004: Yangın Duası: Berkun Oya - İstanbul Devlet Tiyatrosu
  • xxxx: İki Efendinin Uşağı: Carlo Goldoni - İstanbul Devlet Tiyatrosu

AHMET UĞURLU FİLMLERİ VE DİZİLERİ

  • 1982: Mine
  • 1987: Büyük Miras: Editha Alnıaçık - İstanbul Devlet Tiyatrosu
  • 1995: Day Day - Dalman
  • 1996: Tabutta Rövaşata - Mahsun
  • 1997: Avcı - Çolak Osman
  • 1998: Eski Fotoğraflar
  • 1999: Doğum Yeri Absürdistan - Emre
  • 2000: Gökten Düşen Hazine
  • 2002: Başımıza Gelenler - Zühtü
  • 2005: Döngel Kârhanesi - Keskin
  • 2007: Eşref Saati - Terzi Yadigar
  • 2009: Zoraki Başkan - Emin Eminoğlu
  • 2010: Memleket Meselesi - Adil Hoca
  • 2011: Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi - Emekli Başkomiser Aziz
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