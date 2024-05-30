Ahmet Uğurlu kimdir, kaç yaşında vefat etti? Ahmet Uğurlu hangi dizilerde ve filmlerde oynadı?

Ahmet Uğurlu 2 Ağustos 1952 tarihinde Konya'da dünyaya geldi. Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro bölümünden mezun oldu. Kendisi gibi oyuncu olan Mustafa Uğurlu'nun ağabeyidir.
AHMET UĞURLU TİYATRO OYUNLARI
- 1979: Duruşma: Franz Kafka/André Gide\Jean-Louis Barrault - İstanbul Devlet Tiyatrosu
- 1979: Yaralı Geyik: Necati Cumalı - İstanbul Devlet Tiyatrosu
- 1980: Bir Yaz Dönümü Gecesi Rüyası: William Shakespeare - İstanbul Devlet Tiyatrosu
- 1980: Kunduz Kürk: Gerhart Hauptmann - İstanbul Devlet Tiyatrosu
- 1980: Truva Savaşı Olmayacak: Jean Giraudoux - İstanbul Devlet Tiyatrosu
- 1981: Barış Gezegeni: Ülker Köksal - İstanbul Devlet Tiyatrosu
- 1981: Kösem Sultan: Turan Oflazoğlu - İstanbul Devlet Tiyatrosu
- 1983: İstanbul Efendisi: Musahipzade Celal - İstanbul Devlet Tiyatrosu
- 1985: Toprağı Bol Olsun: Branislav Nusiç - İstanbul Devlet Tiyatrosu
- 1987: Önemli Adam: Sabahattin Kudret Aksal - İstanbul Devlet Tiyatrosu
- 1993: Abdülcambaz: Turhan Selçuk - İstanbul Devlet Tiyatrosu
- 1997: Çöplük: Turgay Nar - Tiyatro Stüdyosu
- 2004: Yangın Duası: Berkun Oya - İstanbul Devlet Tiyatrosu
- xxxx: İki Efendinin Uşağı: Carlo Goldoni - İstanbul Devlet Tiyatrosu
AHMET UĞURLU FİLMLERİ VE DİZİLERİ
- 1982: Mine
- 1987: Büyük Miras: Editha Alnıaçık - İstanbul Devlet Tiyatrosu
- 1995: Day Day - Dalman
- 1996: Tabutta Rövaşata - Mahsun
- 1997: Avcı - Çolak Osman
- 1998: Eski Fotoğraflar
- 1999: Doğum Yeri Absürdistan - Emre
- 2000: Gökten Düşen Hazine
- 2002: Başımıza Gelenler - Zühtü
- 2005: Döngel Kârhanesi - Keskin
- 2007: Eşref Saati - Terzi Yadigar
- 2009: Zoraki Başkan - Emin Eminoğlu
- 2010: Memleket Meselesi - Adil Hoca
- 2011: Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi - Emekli Başkomiser Aziz