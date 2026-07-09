Ahmet Tatlıses'ten dikkat çeken sözler: Bir aydır kimse ziyaretine gitmiyor

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TEDAVİSİ DEVAM EDİYOR

Nisan ayında ciddi bir enfeksiyon nedeniyle hastaneye kaldırılan ve safra kesesi rahatsızlığı nedeniyle ameliyat edilen İbrahim Tatlıses, taburcu olduktan sonra fizik tedavi programına alındı. Ameliyat sonrası yaşadığı güç kaybı nedeniyle yeniden hastaneye başvuran sanatçının tedavisi devam ediyor.

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'SÜPERİM' DEMEKLE OLMUYOR

Babasının sağlık durumuna ilişkin konuşan Ahmet Tatlıses, "Bir aydır fizik tedavi görüyor, kimse de ziyaretine gitmiyor. Düşenin dostu bir yere kadar. Öyle 'süperim' demekle olmuyor." ifadelerini kullandı. Ahmet Tatlıses'in bu sözleri kısa sürede magazin gündeminde geniş yankı uyandırdı.

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MİRAS İDDİALARINA YANIT VERDİ

Ahmet Tatlıses, daha önce gündeme gelen "İbrahim Tatlıses mirasını devlete bırakacak" iddialarıyla ilgili de değerlendirmelerde bulundu.

Böyle bir ihtimalin mümkün olmadığını savunan Tatlıses, "Çocukları var, torunları var, yeğenleri var. Böyle bir şey olamaz. Aklıselim olan biri bunu söylemez." dedi.

Devletin de böyle bir mirası kabul etmeyeceğini öne süren Ahmet Tatlıses, aile bağlarının önemine vurgu yaptı.