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Ahmet Tatlıses'ten dikkat çeken sözler: Bir aydır kimse ziyaretine gitmiyor

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#İbrahim Tatlıses#Ahmet Tatlıses#Miras İddiaları
Ahmet Tatlısesten dikkat çeken sözler: Bir aydır kimse ziyaretine gitmiyor
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 09, 2026 13:29

Türk müziğinin usta isimlerinden İbrahim Tatlıses'in sağlık sorunları nedeniyle devam eden tedavi süreci sürerken, oğlu Ahmet Tatlıses'ten dikkat çeken açıklamalar geldi. Babasının yaklaşık bir aydır fizik tedavi gördüğünü belirten Ahmet Tatlıses, bu süreçte ünlü sanatçıyı kimsenin ziyaret etmediğini iddia etti.

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TEDAVİSİ DEVAM EDİYOR

Nisan ayında ciddi bir enfeksiyon nedeniyle hastaneye kaldırılan ve safra kesesi rahatsızlığı nedeniyle ameliyat edilen İbrahim Tatlıses, taburcu olduktan sonra fizik tedavi programına alındı. Ameliyat sonrası yaşadığı güç kaybı nedeniyle yeniden hastaneye başvuran sanatçının tedavisi devam ediyor.

Ahmet Tatlısesten dikkat çeken sözler: Bir aydır kimse ziyaretine gitmiyor

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'SÜPERİM' DEMEKLE OLMUYOR

Babasının sağlık durumuna ilişkin konuşan Ahmet Tatlıses, "Bir aydır fizik tedavi görüyor, kimse de ziyaretine gitmiyor. Düşenin dostu bir yere kadar. Öyle 'süperim' demekle olmuyor." ifadelerini kullandı. Ahmet Tatlıses'in bu sözleri kısa sürede magazin gündeminde geniş yankı uyandırdı.

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Ahmet Tatlısesten dikkat çeken sözler: Bir aydır kimse ziyaretine gitmiyor

MİRAS İDDİALARINA YANIT VERDİ

Ahmet Tatlıses, daha önce gündeme gelen "İbrahim Tatlıses mirasını devlete bırakacak" iddialarıyla ilgili de değerlendirmelerde bulundu.

Böyle bir ihtimalin mümkün olmadığını savunan Tatlıses, "Çocukları var, torunları var, yeğenleri var. Böyle bir şey olamaz. Aklıselim olan biri bunu söylemez." dedi.

Devletin de böyle bir mirası kabul etmeyeceğini öne süren Ahmet Tatlıses, aile bağlarının önemine vurgu yaptı.

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#İbrahim Tatlıses#Ahmet Tatlıses#Miras İddiaları

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