Ahmet Tatlıses'ten açıklama geldi: Açgözlü bir aile değiliz, ben kardeşlerimi korudum!

Mahkemeden elektronik kelepçeli uzaklaştırma kararı

İbrahim Tatlıses ile oğlu Ahmet Tatlıses arasındaki gerginlik mahkemeye taşındı.



Uzun süredir soğuk rüzgarlar esen baba-oğul arasında, iddiaya göre tehdit suçlaması üzerine uzaklaştırma kararı çıktı.



Mahkeme kararıyla Ahmet Tatlıses’e elektronik kelepçe takıldı. Karar kapsamında Tatlıses, babasına 3 kilometreden fazla yaklaşamayacak.

Ahmet Tatlıses’ten ilk tepki: “Ben ailemi korudum”

Uzaklaştırma kararının ardından Ahmet Tatlıses, sosyal medya hesabından bir video yayınlayarak yaşananlara açıklık getirdi.



Sözlerine “Ben Ahmet Tatlıses. Birkaç gündür hakkımızda çıkan haberlerle ilgili konuşmam gerektiğini hissediyorum” diyerek başlayan Tatlıses, şunları söyledi:

“Evet, babam bir karar almış, saygı duyuyorum. Yaklaşık bir senedir görüşmüyoruz. Ne telefon, ne mesaj, hiçbir iletişimimiz yok. Aslında ben İstanbul’da, kendisi İzmir’de yaşıyor. Yani fiziksel bir yakınlık bile yok. Ama yine de böyle bir karar alınmış, buna da saygı duyuyorum.”





“AÇGÖZLÜ BİR AİLE DEĞİLİZ”

Ahmet Tatlıses açıklamasında, uzun süredir devam eden davanın mal paylaşımıyla ilgisinin bulunmadığını özellikle vurguladı:

“Yaklaşık dört yıldır dava sürecindeyiz ama bu dava mal, mülk davası değil. Bizim davamız, ailemizi koruma davası. Babamın bütün mal varlığını 20’li yaşlardaki bir kıza bırakacağını duyduğumda harekete geçtim. Yedi çocuğu varken böyle bir karar bana çok yanlış geldi. Benim tek amacım kardeşlerimi, ailemi korumaktı.”

Tatlıses, yanlış algılara da tepki göstererek “Biz açgözlü bir aile değiliz, herkes kendi işinde gücünde. Bu dava asla miras kavgası değildir” dedi.

“Tatlıses restoranlarını ben işlettim”

Ahmet Tatlıses, babasının iş hayatında yıllarca perde arkasında yer aldığını anlattı:

“14 yaşımdan itibaren babamın yanındaydım. 30 yıl boyunca onunla çalıştım. Tatlıses restoranlarının çoğunu ben işletiyordum ama isim babama ait olduğu için hep onun adı ön plandaydı. Ben hiçbir zaman kameranın önünde olmadım. Arka planda kaldım, görünmeyi seven biri değilim.”

“Bana verilen tek şey soyadım oldu”

Sözlerine duygusal bir dille devam eden Ahmet Tatlıses, babasıyla arasındaki bağın hiçbir zaman maddiyatla ölçülmeyeceğini ifade etti:

“Bugüne kadar bana verilen tek şey soyadım oldu. Ve ben o soyadını gururla taşıyorum. ‘Yükü ağır olanın sırtı yere gelmez’ derim hep. Ben o yükü nasıl taşıdığımı çok iyi biliyorum.”

“Bu bir aile meselesi, mal mülk değil”

Açıklamasının sonunda sosyal medyada yapılan yorumlara da değinen Ahmet Tatlıses, yaşananların abartıldığını söyledi:

“Bu işin mal, mülkle ilgisi yok. Ben sadece ailemi korumaya çalıştım. Herkes bizi sevmek zorunda değil. Ama ben sözümü yere koymam.”





'DEĞERİNİ BİLMEYENLER UTANSIN'

Ahmet Tatlıses'in açıklamalarının ardından kardeşi Dilan Çıtak Tatlıses videonun altına, 'Senin gibi evladı bulmuşlar değerini bilemeyenler utansın abiciğim' mesajını yazdı.

Dilan Çıtak'ın da bir süredir babası İbrahim Tatlıses'le arasının açık olduğu biliniyor.