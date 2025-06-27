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Ahmet Tatlıses sessizliğini bozdu: Ben bugüne kadar hiç konuşmadım...

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#Ahmet Tatlıses#İbrahim Tatlıses#Ahmet Tatlı
Ahmet Tatlıses sessizliğini bozdu: Ben bugüne kadar hiç konuşmadım...
Oluşturulma Tarihi: Haziran 27, 2025 10:33

Bir süredir babası İbrahim Tatlıses ile arası açık olan Ahmet Tatlıses, sessizliğini sosyal medya hesabında bozdu.

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'Her şey zamanını bekler' diyen Ahmet Tatlıses, hukuki sürecin tamamlanmak üzere olduğunu söyledi:

"Mikrofon her uzatıldığında adım geçiyor ama ben bugüne kadar hiç konuşmadım. Çünkü beklediğim bir süreç vardı. Artık o da sonuna yaklaştı. Hukuki sürecin tamamlanmasını bekliyorum. Sonrası bende. Beni sevenlerin güveni asla boşa çıkmaz. Karşımda sıkıntılar var ama elimde hepsinin hesabı... Gün gelir, tabi ki konuşuruz. Her şey zamanını bekler. Gerçekler sustukça büyür. Saygıyla Ahmet Tatlıses "

BABALAR GÜNÜNDE MANİDAR PAYLAŞIM

Ahmet Tatlıses, 15 Haziran Babalar Günü'nde de Instagram sayfasında manidar bir mesaj paylaştı.

“Ben babamdan sevgiyle büyümedim belki ama sevgisizliği gördükçe sevmeyi öğrendim. Ömrümü verdim. Kendimi değil, yüreğimi sundum. Kimi zaman bir kalkan, kimi zaman bir gölge oldum."

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Ahmet Tatlıses sessizliğini bozdu: Ben bugüne kadar hiç konuşmadım...

"Kullanıldım, ama kırılmadım. Eğilmedim. Duruşumdan, karakterimden bir öğün bile vazgeçmedim.

Ben sadece baba olmadım; ağabeydim, dayıydım, amcaydım, kardeştim. Dostuma dost, düşmanıma mesafeydim."

Ahmet Tatlıses sessizliğini bozdu: Ben bugüne kadar hiç konuşmadım...

"Evlat büyüttüm, torun sevdim, yürek taşıdım. Hayat beni yormaya çalıştı, ben hayata dik durarak cevap verdim. Bugün Babalar Günü. Ben sadece baba değil, baba gibi baba oldum.

Allah’ın izniyle öyle de kalacağım.”

Ahmet Tatlıses sessizliğini bozdu: Ben bugüne kadar hiç konuşmadım...

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#Ahmet Tatlıses#İbrahim Tatlıses#Ahmet Tatlı

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