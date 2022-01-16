Ahmet Tatlı beyin ameliyatı oldu!

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Bir süredir sağlık sorunları yaşayan Ahmet Tatlı’nın durumunun ciddiyetini koruduğu iddia edildi. İdo Tatlıses, abisini hastanede ziyaret etti. Tatlı’nın bir süredir babasıyla arasının kötü olduğu öğrenildi.

BABA - OĞUL KARŞI KARŞIYA GELMİŞTİ!

İmparator İbrahim Tatlıses, sosyal medya hesabında 'Ailemde köstebek var' açıklaması yapmış, gözler oğlu Ahmet Tatlı'ya çevrilmişti

Tatlıses, iddiaları yalanlasa da çok geçmeden baba oğulun gayrimenkul yüzünden karşı karşıya geldiği ortaya çıkmıştı.

Oğlu hakkında şikayette bulunan İbrahim Tatlıses, daha sonra canlı yayında oğluyla bir araya gelmiş 'Ahmet benim göz bebeğimdir, oğlumdur. Ahmet aslanın aslanıdır' ifadelerini kullanmıştı.