Ahmet Tatlı beyin ameliyatı oldu!

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
MAGAZİNEKRANDAHAYATSEYAHATSTİLMUCİZE LEZZETLER
Hürriyet Arama
Konutta üretim yılıKonutta üretim yılı#Konut
Demirören Şirketler Grubundan Ali Mahir Başarır hakkında tazminat davasıDemirören Şirketler Grubu'ndan Ali Mahir Başarır hakkında tazminat davası#Ali Mahir Başarır
Güzellik kraliçeliğinden mafya patronluğuna... İtalyanın Godmotherı 86 yaşında hayatını kaybettiGüzellik kraliçeliğinden mafya patronluğuna... İtalya'nın 'Godmother'ı 86 yaşında hayatını kaybetti#Organize Suç
Tavan arasından Kanuni çıktıTavan arasından Kanuni çıktı#Kanuni Sultan Süleyman
Mahkeme son kararını verdi Djokovic sınır dışı edilecekMahkeme son kararını verdi! Djokovic sınır dışı edilecek#Novak Djokovic
O tantunici sinek avlıyor... İğrençsin patronO tantunici sinek avlıyor... İğrençsin patron#Tantuni
En acı bekleyiş... Nefesler tutuldu Film gibi operasyonEn acı bekleyiş... Nefesler tutuldu! Film gibi operasyon #ABD
Büyükelçi toplantıda Çavuşoğlu’nu görünce şaşırarak sordu: ‘Sayın Bakan, siz Çin’den ne ara döndünüz’Büyükelçi toplantıda Çavuşoğlu’nu görünce şaşırarak sordu: ‘Sayın Bakan, siz Çin’den ne ara döndünüz?’#Mevlüt Çavuşoğlu
Meteoroloji uyarmıştı... İstanbul beyaza büründüMeteoroloji uyarmıştı... İstanbul beyaza büründü#İstanbul
Sandığınızdan çok daha yaygın Tuvalete gitmemek için tüm gün su içmiyordumSandığınızdan çok daha yaygın! 'Tuvalete gitmemek için tüm gün su içmiyordum'#Sağlık
Peygamber soyundan gelir, kimseye söylemezPeygamber soyundan gelir, kimseye söylemez#Yıldırım Kaya
Gönderilen tebligat şoke etti VAR konuşmaları da yayınlansınGönderilen tebligat şoke etti! 'VAR konuşmaları da yayınlansın'#MHK
3 Oscar ödüllü yazar ve yönetmen Oliver Stone: Beni şekillendiren her şeyi kitapta anlattım3 Oscar ödüllü yazar ve yönetmen Oliver Stone: Beni şekillendiren her şeyi kitapta anlattım#Oliver Stone
Edis ile Meryem Şahin yanlış açı kurbanı mıEdis ile Meryem Şahin yanlış açı kurbanı mı?#Edis
Babür Şah ve HindistanBabür Şah ve Hindistan#Babür Şah
HABERLERKelebek Haberleri Hayat Haberleri

Ahmet Tatlı beyin ameliyatı oldu!

#Ahmet Tatlı#İbrahim Tatlıses#Adalet Tatlı
Ahmet Tatlı beyin ameliyatı oldu

İbrahim Tatlıses’in ilk eşi Adalet Tatlı’dan olan büyük oğlu Ahmet Tatlı, dün Ulus’taki özel bir hastanede beyin ameliyatı oldu.

Haberin Devamı

Bir süredir sağlık sorunları yaşayan Ahmet Tatlı’nın durumunun ciddiyetini koruduğu iddia edildi. İdo Tatlıses, abisini hastanede ziyaret etti. Tatlı’nın bir süredir babasıyla arasının kötü olduğu öğrenildi.

BABA - OĞUL KARŞI KARŞIYA GELMİŞTİ!

İmparator İbrahim Tatlıses, sosyal medya hesabında 'Ailemde köstebek var' açıklaması yapmış, gözler oğlu Ahmet Tatlı'ya çevrilmişti

Tatlıses, iddiaları yalanlasa da çok geçmeden baba oğulun gayrimenkul yüzünden karşı karşıya geldiği ortaya çıkmıştı.

Oğlu hakkında şikayette bulunan İbrahim Tatlıses, daha sonra canlı yayında oğluyla bir araya gelmiş 'Ahmet benim göz bebeğimdir, oğlumdur. Ahmet aslanın aslanıdır' ifadelerini kullanmıştı.

 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Ahmet Tatlı#İbrahim Tatlıses#Adalet Tatlı

BAKMADAN GEÇME!

A’dan Z’ye 12 aylık bitki bakımı rehberi

A’dan Z’ye 12 aylık bitki bakımı rehberi

#Bitki
Çok şanslı bir çocuk olarak doğdu, kanlı bir katil olarak öldü Robert Durstün filmlere konu olmuş hikayesi

Çok şanslı bir çocuk olarak doğdu, kanlı bir katil olarak öldü! Robert Durst'ün filmlere konu olmuş hikayesi

#Robert Durst
Bir kış masalı: Karın en çok yakıştığı göller | 10 ŞEHİR 15 ÖNERİ

Bir kış masalı: Karın en çok yakıştığı göller | 10 ŞEHİR 15 ÖNERİ

#Tatil

BAKMADAN GEÇME!

A’dan Z’ye 12 aylık bitki bakımı rehberi

A’dan Z’ye 12 aylık bitki bakımı rehberi

#Bitki
Çok şanslı bir çocuk olarak doğdu, kanlı bir katil olarak öldü Robert Durstün filmlere konu olmuş hikayesi

Çok şanslı bir çocuk olarak doğdu, kanlı bir katil olarak öldü! Robert Durst'ün filmlere konu olmuş hikayesi

#Robert Durst
Bir kış masalı: Karın en çok yakıştığı göller | 10 ŞEHİR 15 ÖNERİ

Bir kış masalı: Karın en çok yakıştığı göller | 10 ŞEHİR 15 ÖNERİ

#Tatil