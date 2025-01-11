Ahmet San'dan Yonca Evcimik'e yanıt: Ben kimsenin ekmeğiyle oynamadım

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Yonca Evcimik “I'm Hot For You diye bir single yaptım. Listelerde 1 numara oldu. Sonra İngiltere’den bir teklif geldi. 2 gün kala iş durdu” demiş, “Ekmeğinizle oynayan kişi kimdi?” sorusu üzerine de Ahmet San, Tarkan ve Sezen Aksu’nun isimlerini saymıştı.



Ahmet San, “Ben kimsenin ekmeğiyle uğraşmadım, tek korkum kul hakkı olmuştur. Yonca saçmalamış ve çok ayıp etmiş” diyerek sanatçıya tepki gösterdi. “Yonca Evcimik’in açıklamasını üzücü buluyorum” diyen ünlü organizatör sözlerini şöyle sürdürdü:

DÜNYA STARI OLMA YETENEĞİ KISITLIYDI

“Döneminin değerli yorumcularından biriydi. Ancak dünya starı olabilme yeteneklerinin kısıtlı olduğunu düşünen biriydim. Bunu söylemekte sakınca görmüyorum. Yine de bazı başarılar yetenekle ilgili değildir. Keşke hedefine uygun hareket edip ekiplerle ilerleyebilseydi.”



“Tarkan ve Sezen Aksu, Türkiye’nin iki büyük değeridir. Hele hele Sezen, müzik endüstrisine damga vurmuş biridir. Benim Yonca ile hiçbir zaman yolum kesişmedi. Kariyerlerini yönetmeye soyunduğum sanatçıların haricindekiler hiç ilgi alanıma girmedi.”