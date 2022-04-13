Ahmet Özhan: Makamlar antibiyotik gibidir

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Başkanlık Konferans Salonu’nda Dursun Ali Erzincanlı’nın moderatörlüğünde düzenlenen programda sanatçı; çocukluğunu, genç yaşta yakaladığı şöhreti ve 55 yıllık sanat hayatını anlattı.

KARAMSAR ŞARKILAR DİNLEMEYİN

Müziğin bir eğlence aracı olarak görülürse yeterli olmayacağını ifade eden Özhan şunları söyledi: “Musiki bir ses frekansıdır. Bir insanın vücudunda hangi konuyla alakalı bir maraz var ise, o maraza iyilik taşıyacak olan bir frekans söz konusudur. Makamlar, manevi ve ruhi hayatımıza tesir eden birtakım antibiyotikler gibidir. Çok karamsar, şikâyetçi şarkılar dinlerseniz psikolojiniz bundan çok etkilenir ve de olumlu, üretken bir insan olamazsınız. Bundan uzak durmakta fayda var. Şarkılar sadece şarkı değil uyarıcı şeylerdir, psikolojik tespitlerdir. Buradan hareketle toplum adına birtakım gözlem ve iyileştirici meseleler ortaya çıkarabiliriz.”