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Ahmet Özhan: Makamlar antibiyotik gibidir

#Ahmet Özhan#Dursun Ali Erzincan#Musiki
Ahmet Özhan: Makamlar antibiyotik gibidir

Türk tasavvuf müziğinin usta ismi Ahmet Özhan, Bağcılar Belediyesi’nin ramazan etkinlikleri kapsamında sevenleriyle buluştu.

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Başkanlık Konferans Salonu’nda Dursun Ali Erzincanlı’nın moderatörlüğünde düzenlenen programda sanatçı; çocukluğunu, genç yaşta yakaladığı şöhreti ve 55 yıllık sanat hayatını anlattı.

KARAMSAR ŞARKILAR DİNLEMEYİN

Müziğin bir eğlence aracı olarak görülürse yeterli olmayacağını ifade eden Özhan şunları söyledi: “Musiki bir ses frekansıdır. Bir insanın vücudunda hangi konuyla alakalı bir maraz var ise, o maraza iyilik taşıyacak olan bir frekans söz konusudur. Makamlar, manevi ve ruhi hayatımıza tesir eden birtakım antibiyotikler gibidir. Çok karamsar, şikâyetçi şarkılar dinlerseniz psikolojiniz bundan çok etkilenir ve de olumlu, üretken bir insan olamazsınız. Bundan uzak durmakta fayda var. Şarkılar sadece şarkı değil uyarıcı şeylerdir, psikolojik tespitlerdir. Buradan hareketle toplum adına birtakım gözlem ve iyileştirici meseleler ortaya çıkarabiliriz.”

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