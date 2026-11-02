Ahmet Mekin'in sağlık durumu nasıl? Torunundan açıklama geldi!

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Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden efsane oyuncu Ahmet Mekin, bu kez hakkında yayılan ölüm haberleriyle gündeme geldi. Sosyal medyada kısa sürede yayılan iddialar, 94 yaşındaki oyuncunun sevenlerini endişelendirdi.

Uzun yıllardır Erdek'te yaşayan Ahmet Mekin, bir süre önce yürüyüş yaptığı sırada koşan bir çocuğun kendisine çarpması sonucu yere düşerek kalça kemiğini kırmıştı. Yaşadığı kazanın ardından sağlık sorunlarıyla mücadele eden usta oyuncunun son durumu merak konusu oldu.

TORUNUNDAN AÇIKLAMA GELDİ

Ahmet Mekin'in hayatını kaybettiğine yönelik iddiaların yayılması üzerine torunu Mekin Sezer açıklama yaptı. Dedesi hakkında çok sayıda mesaj aldığını belirten Sezer, ölüm haberlerinin gerçeği yansıtmadığını ifade etti.

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Mekin Sezer, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Daha fazla yazmayın yalan haber! Dedemle alakalı bir sıkıntı yok, iyiyiz sağlıklıyız" sözleriyle iddiaları yalanladı.