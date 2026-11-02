×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİEKRANDASAĞLIKİLE LEZZETLİ TARİFLER
HABERLERKelebek HaberleriHayat Haberleri

Ahmet Mekin'in sağlık durumu nasıl? Torunundan açıklama geldi!

Güncelleme Tarihi:

#Ahmet Mekin#Mekin Sezer#Selvi Boylum Al Yazmalım
Oluşturulma Tarihi: Kasım 02, 2026 09:34

Türk sinemasına damga vuran 'Selvi Boylum Al Yazmalım' filmiyle hafızalara kazınan 94 yaşındaki usta oyuncu Ahmet Mekin hakkında sosyal medyada ortaya atılan ölüm iddiaları sevenlerini endişelendirdi. Bir süredir sağlık sorunları yaşayan sanatçının son durumuna ilişkin açıklama torunu Mekin Sezer'den geldi.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
Gelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden efsane oyuncu Ahmet Mekin, bu kez hakkında yayılan ölüm haberleriyle gündeme geldi. Sosyal medyada kısa sürede yayılan iddialar, 94 yaşındaki oyuncunun sevenlerini endişelendirdi.

Uzun yıllardır Erdek'te yaşayan Ahmet Mekin, bir süre önce yürüyüş yaptığı sırada koşan bir çocuğun kendisine çarpması sonucu yere düşerek kalça kemiğini kırmıştı. Yaşadığı kazanın ardından sağlık sorunlarıyla mücadele eden usta oyuncunun son durumu merak konusu oldu.

Ahmet Mekinin sağlık durumu nasıl Torunundan açıklama geldi

TORUNUNDAN AÇIKLAMA GELDİ

Ahmet Mekin'in hayatını kaybettiğine yönelik iddiaların yayılması üzerine torunu Mekin Sezer açıklama yaptı. Dedesi hakkında çok sayıda mesaj aldığını belirten Sezer, ölüm haberlerinin gerçeği yansıtmadığını ifade etti.

Haberin Devamı

Mekin Sezer, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Daha fazla yazmayın yalan haber! Dedemle alakalı bir sıkıntı yok, iyiyiz sağlıklıyız" sözleriyle iddiaları yalanladı.

Gözden KaçmasınOperasyon geçiren Ahmet Mekinden mesaj varOperasyon geçiren Ahmet Mekin'den mesaj varHaberi görüntüle

 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Ahmet Mekin#Mekin Sezer#Selvi Boylum Al Yazmalım

BAKMADAN GEÇME!