×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER SAĞLIK
HABERLERKelebek HaberleriHayat Haberleri

Ahmet Levendoğlu'na veda yarın... 'Ustaların hocasıydı'

Güncelleme Tarihi:

#Ahmet Levendoğlu#Oyuncu#Yönetmen
Ahmet Levendoğluna veda yarın... Ustaların hocasıydı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 07, 2025 07:24

OYUNCU, yönetmen, çevirmen ve yazar Ahmet Levendoğlu 80 yaşında hayatını kaybetti.

Haberin Devamı

Levendoğlu için yarın saat 11.00’de Atatürk Kültür Merkezi Tiyatro Salonu’nda bir tören düzenlenecek. Sanatçı, daha sonra yapılacak cenaze töreninin ardından Zincirlikuyu Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

Ahmet Levendoğlu 1945 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. Robert Kolej’den mezun olduktan sonra İngiltere’de Royal Academy of Dramatic Art’ta burslu okudu.

İngiltere’nin önde gelen tiyatrolarından Exeter Northcott Theatre’da oyunculuk yapan Levendoğlu, Türkiye’de ilk olarak Gen-Ar Tiyatrosu’nda sahneye çıktı. 1971-1976 yılları arasında Ankara Devlet Tiyatrosu’nda görev aldı.

İstanbul Devlet Tiyatrosu’nda 1978-1980 yıllarında oyunculuk ve yönetmenlik yaptı. Zuhal Olcay ve Haluk Bilginer’le Tiyatro Stüdyosu’nu kurdu.

1995-1998 arasında Akademi İstanbul’da eğitmenlik görevi yaptı. Sanatçı, “Sağır Oda”, “Küçük Kadınlar”, “Kara Ekmek” gibi çok sayıda diziyle de seyirci karşısına çıktı.

Haberin Devamı

ÜZERİMİZDE EMEĞİ ÇOK

Haluk Bilginer: Dostum, hocam, ustam. Sevgiyle, saygıyla, özlemle.

Zuhal Olcay: Canım hocamhuzurla uyu.

Selçuk Yöntem: Çok sevdiğim hocam, zarif insan, nurlar içinde yat.

Melek Baykal: Ankara Devlet Konservatuvarı’ndan hocam Ahmet Levendoğlu’nu kaybetmişiz. Emeği çoktur bizde, mekânı cennet olsun.

Nevra Serezli: Robert Kolej’den sınıf arkadaşım Ahmet Levendoğlu’nu kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyorum. Başımız sağ olsun.

Oktay Kaynarca: Hepimize iyi aktörler olmanın dışında disiplin ve sorumluluk bilinci yüksek, adaletli ve ahlâklı insanlar olmanın
erdemini, vatanını, milletini sevmenin değerini kendi duruş biçimiyle de aşılayan hocam, ruhun şad olsun.

Şebnem Sönmez: Sözleriniz hâlâ ders defterimde inci gibi yazılı. Yokluğunuzu ne tarif edebilirim ne de taşıyabilirim.

Yıldıray Şahinler: Üzerimde büyük emeği olan, “ilke” sözcüğünün yaşayan anıtı, huzurla uyu.

Gözden Kaçmasın2025 bize hiç iyi gelmedi2025 bize hiç iyi gelmediHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Ahmet Levendoğlu#Oyuncu#Yönetmen

BAKMADAN GEÇME!