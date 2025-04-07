Ahmet Levendoğlu'na veda yarın... 'Ustaların hocasıydı'

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Levendoğlu için yarın saat 11.00’de Atatürk Kültür Merkezi Tiyatro Salonu’nda bir tören düzenlenecek. Sanatçı, daha sonra yapılacak cenaze töreninin ardından Zincirlikuyu Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

Ahmet Levendoğlu 1945 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. Robert Kolej’den mezun olduktan sonra İngiltere’de Royal Academy of Dramatic Art’ta burslu okudu.

İngiltere’nin önde gelen tiyatrolarından Exeter Northcott Theatre’da oyunculuk yapan Levendoğlu, Türkiye’de ilk olarak Gen-Ar Tiyatrosu’nda sahneye çıktı. 1971-1976 yılları arasında Ankara Devlet Tiyatrosu’nda görev aldı.

İstanbul Devlet Tiyatrosu’nda 1978-1980 yıllarında oyunculuk ve yönetmenlik yaptı. Zuhal Olcay ve Haluk Bilginer’le Tiyatro Stüdyosu’nu kurdu.

1995-1998 arasında Akademi İstanbul’da eğitmenlik görevi yaptı. Sanatçı, “Sağır Oda”, “Küçük Kadınlar”, “Kara Ekmek” gibi çok sayıda diziyle de seyirci karşısına çıktı.

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ÜZERİMİZDE EMEĞİ ÇOK

Haluk Bilginer: Dostum, hocam, ustam. Sevgiyle, saygıyla, özlemle.



Zuhal Olcay: Canım hocamhuzurla uyu.



Selçuk Yöntem: Çok sevdiğim hocam, zarif insan, nurlar içinde yat.



Melek Baykal: Ankara Devlet Konservatuvarı’ndan hocam Ahmet Levendoğlu’nu kaybetmişiz. Emeği çoktur bizde, mekânı cennet olsun.



Nevra Serezli: Robert Kolej’den sınıf arkadaşım Ahmet Levendoğlu’nu kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyorum. Başımız sağ olsun.



Oktay Kaynarca: Hepimize iyi aktörler olmanın dışında disiplin ve sorumluluk bilinci yüksek, adaletli ve ahlâklı insanlar olmanın

erdemini, vatanını, milletini sevmenin değerini kendi duruş biçimiyle de aşılayan hocam, ruhun şad olsun.



Şebnem Sönmez: Sözleriniz hâlâ ders defterimde inci gibi yazılı. Yokluğunuzu ne tarif edebilirim ne de taşıyabilirim.



Yıldıray Şahinler: Üzerimde büyük emeği olan, “ilke” sözcüğünün yaşayan anıtı, huzurla uyu.