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Ahmet Kaya’nın mezarını ziyaret etti

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#İzzet Yıldızhan#Ahmet Kaya#Türkücü
Ahmet Kaya’nın mezarını ziyaret etti
Deniz BOY
Oluşturulma Tarihi: Nisan 11, 2023 08:00

İZZET Yıldızhan, çıktığı Fransa seyahatinde ilk olarak sanatçı Ahmet Kaya’yı kabri başında ziyaret etti.

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 2000 yılında hayatını kaybeden Ahmet Kaya’nın Paris Pere Lachaise’te bulunan mezarına giden ünlü türkücü sanatçı için dua etti.

İzzet Yıldızhan, “Ahmet Kaya ile yeri geldi aynı sofradan yemek yedik, yeri geldi bana ağabeylik yaptı. Bende apayrı bir öneme sahip olan birisidir. Paris’e iner inmez ilk olarak kabri başına gittim. Gittiğimde özel bir gün değildi ama mezarının başı bir an olsun boş kalmadı. Benim gibi ziyarete gelen insanlarla doluydu. Nur içinde uyusun inşallah” diyerek duygularını dile getirdi. 

Ahmet Kaya’nın mezarını ziyaret etti

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#İzzet Yıldızhan#Ahmet Kaya#Türkücü

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