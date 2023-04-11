Ahmet Kaya’nın mezarını ziyaret etti

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2000 yılında hayatını kaybeden Ahmet Kaya’nın Paris Pere Lachaise’te bulunan mezarına giden ünlü türkücü sanatçı için dua etti.

İzzet Yıldızhan, “Ahmet Kaya ile yeri geldi aynı sofradan yemek yedik, yeri geldi bana ağabeylik yaptı. Bende apayrı bir öneme sahip olan birisidir. Paris’e iner inmez ilk olarak kabri başına gittim. Gittiğimde özel bir gün değildi ama mezarının başı bir an olsun boş kalmadı. Benim gibi ziyarete gelen insanlarla doluydu. Nur içinde uyusun inşallah” diyerek duygularını dile getirdi.