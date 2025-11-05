'Hayatı tatlılaştıran bir insandı' Usta oyuncu Ahmet Gülhan son yolculuğuna uğurlandı

Haberin Devamı

Devekuşu Kabare’nin kurucuları arasında yer alan, ‘Mesela Muzaffer’ ve ‘Şüpheli Şemsettin’ gibi çok sayıda unutulmaz karaktere hayat veren sanatçının cenaze töreni dün Beylerbeyi Hamid-i Evvel Camisi’nde yapıldı.

Törene Şevket Altuğ, Cihat Tamer, Erol Evgin, Erkan Can, Cem Özer, Uğur Yücel ve Taner Turan gibi sanat dünyasından birçok isim katıldı.

Ahmet Gülhan, ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından, geçen mart ayında vefat eden eşi Gülümser Gülhan’ın da mezarının bulunduğu Küplüce Mezarlığı’na defnedildi.

"Hayatı tatlılaştıran bir insandı"

Oyuncu Şevket Altuğ, Gülhan'ın kendi nesillerinden çok kıymetli bir insan olduğunu vurgulayarak, "Herkes kıymetli de o farklı bir kıymetli. Çok iyi bir dostumuz, çok iyi ahbabımızdı, çok iyi anlaşırdık. Dostluktan başka hiçbir şey aramızda yoktu." diye konuştu.

Gülhan'dan en çok gırgır geçmeyi öğrendiğini söyleyen Altuğ, "Hayatı tatlılaştıran bir insandı. Yaşanabilir hale sokardı. Bardağın hep dolu tarafını görürdü. Boş tarafını görmezdi. Bu herkeste olmayan bir özellik." görüşünü paylaştı.

Gülhan'ın manevi kızı Habibe Güldalı ise çok üzgün olduklarını, 8 aydır çok mücadele verdiklerini, sanatçının kaldırıldığı hastanede kalp krizi ve nefes darlığı nedeniyle vefat ettiğini aktardı.

Ahmet Gülhan'ın 8 ay önce de eşini kaybettiğini dile getiren Güldalı, "Çok iyi bir insan, iyi bir oyuncu. Türkiye'nin gelmiş geçmiş en iyi birkaç oyuncularından biriydi. Evladı olarak onunla gurur duyuyorduk. Çok üzgünüz." dedi.

FENERBAHÇE’DEN TAZİYE

- Ahmet Gülhan hakkında

İstanbul Kadıköy'de 1940'da dünyaya gelen Ahmet Gülhan, sinema oyuncusu Yalçın Gülhan'ın da kardeşiydi. Tophane Erkek Sanat Enstitüsü'nün motor bölümünden sonra Akşam Teknik Okulu makine bölümünü bitiren Gülhan, lise yıllarında futbol ve atletizm sporuyla uğraştı.

Atletizme Fenerbahçe Spor Kulübü'nde başlayan Gülhan, ilk yılında İstanbul şampiyonu oldu.

Milli Türk Talebe Birliğinde 1960'ta İstanbul İcra Konseyi Başkanlığı yaptığı sıralarda Birlik Tiyatrosu'nda bir arkadaşı hastalandığı için yerine oynadığı "Duvarların Ötesi’" adlı oyunun ardından Cahide Sonku'nun daveti ile Cahitler Tiyatrosu'nda profesyonel tiyatro hayatına başladı.

Ahmet Gülhan, Haldun Taner'in öncülüğünde, Zeki Alasya, Metin Akpınar'la beraber 1967'de İstanbul'da kurulan Devekuşu Kabare'nin kurucularından oldu. 1978'de de Gülhan ile Haldun Taner, Devekuşu Kabare'den ayrılıp Tef Kabare'yi kurdu.

Çoğu, Devekuşu Kabare'de olmak üzere yüze yakın tiyatro oyununda rol alan, "Mesela Muzaffer" ve "Şüpheli Şemsettin"in de aralarında bulunduğu unutulmaz karakterlerle hatırlanan Gülhan, birçok sinema ve dizi filmde de oyunculuk yaptı.