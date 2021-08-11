Agil Mamiyev kimdir, nereli, kaç yaşında?
Agil Mamiyev, son günlerde yapmış olduğu açıklamalar ve almış olduğu ödüller dolayısıyla biyografisi ile araştırılan isim olmaya başladı. Azerbaycan'da dünyaya gelen ve kariyerini kendi ülkesinde şekillendirmeye başlayan Agil Mamiyev, yurt dışında pek çok lokasyonda ofisler açmıştır. İşte, Agil Mamiyev hakkında detaylı bilgiler
Agil Mamiyev 27 Nisan 1991 tarihinde Azerbaycan’ın Lenkeran şehrinde dünyaya geldi. Azerbaycanlı iş adamı, Millionaire Concept ve Reputation İnc. Şirketler grubunun kurucusu ve Yönetim Kurulu başkanıdır.
Türkiye, Birleşik Krallık, Fransa, Çek Cumhuriyeti, Rusya, Birleşik Arap Emirlikleri, İtalya, Ukrayna, Lübnan’da ofisler açtı.
2021 yılında Gazeteci Vugar Safarli ile birlikte Reputation İnc. Media Holding’i kurdu. Dünyanın ilk biyografi sosyal platformu olarak yola çıkan Reputation People uygulamasının adımlarını attı.
Agil Mamiyev, Haziran 2021’de Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de gerçekleştirilen Türkiye’nin 8. Golden Palm Awards projesinin de yatırımcısı olmuştu.