Afrika örgüsü nedir? Afrika örgüsü nasıl yıkanır?

Afrika örgüsü, Afrika kökenli insanların kullanması ve şekillendirmesi zor saç tiplerine buldukları çözüm yöntemi olarak ortaya çıkmış bir saç modeli. Box, twist ve micro braid gibi çeşitleri olan bu örgü modelinin kullanımı oldukça kolay. Afrika örgüsü kadınlar arasında yaygınlaş da erkekler tarafından da tercih ediliyor. Afrika örgüsünün maksimum 3 ay kullanılması tavsiye edilir. Afrika örgüsünde dökülen saçlar örgüden kurtulamadığından saçların arasında kalır. Örgüler açıldığında dökülen saçlar, biriken dökülen saçlardır. Maksimum 3 ay kullanımı tavsiye edilir.

Afrika örgüsü nasıl yıkanır?

Afrika örgüsü yapılmış saçlar da tıpkı normal saçlarımız gibi yıkanabilir. Normal bir şampuan ile saçlarınızı parçalara ayırarak yıkamanız yeterli olur. Ayrıca Afrika örgüsünde saç kremi kullanmanıza gerek yoktur.