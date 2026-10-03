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Afra Saraçoğlu'ndan açıklama: Saçımda çıktı ama kullanıcı değilim

Güncelleme Tarihi:

#Afra Saraçoğlu#Saç Teli Analizi#Yasaklı Madde
Afra Saraçoğlundan açıklama: Saçımda çıktı ama kullanıcı değilim
Oluşturulma Tarihi: Ekim 03, 2026 07:55

BAKIRKÖY Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan Afra Saraçoğlu’nun saç örneğinde kokain tespit edilmişti.

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 Ünlü oyuncudan konuyla ilgili açıklama geldi. Saraçoğlu, sosyal medya üzerinden yayınladığı açıklamada uyuşturucu kullanmadığını dile getirdi:

"Soruşturmadan haberdar olur olmaz yurtdışı seyahatimi sonlandırarak kendi rızamla ülkeme döndüm ve sürecin başından itibaren adli makamlarımızla tam bir iş birliği içerisinde hareket ettim. Ben yurtdışındayken evimde yapılan aramalarda hiçbir suç unsuruna veya yasa dışı maddeye rastlanmamıştır. Bununla birlikte, hiç beklemediğim şekilde saç teli analizimde bir madde bulgusuna rastlandığı tarafımıza iletildi. Uzmanlardan öğrendiğim kadarıyla saç teli dış etkenlere son derece açık bir yapı. Mesleğim gereği katıldığım kalabalık etkinliklerde farkında olmaksızın pasif maruziyet veya temas yoluyla da bu tür teknik izler kalabiliyormuş. Kan ve idrarımın temiz olması zaten kullanıcı olmadığımı doğruluyor.”

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#Afra Saraçoğlu#Saç Teli Analizi#Yasaklı Madde

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