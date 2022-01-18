"AFACANLAR: İş Başa Düştü" 4 Şubat’ta vizyona girecek

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Yapımcılığını Sadi Canpolat, Sadri Alışık, Serhat Usak ve Serdar Atacan’ın yaptığı, senaryo ve yönetmenliğini Enes Ateş’in üstlendiği Aile – Komedi türündeki “AFACANLAR: İş Başa Düştü” sinema filmi 4 Şubat’ta vizyona girecek…
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Başrollerini Berat Efe Parlar, Balım Gaye Bayrak, Burak Hakkı ve Gürgen Öz’ün paylaştığı “AFACANLAR : İş Başa Düştü” filmi, beş afacanın bir AVM de yaşadığı hırsızlık olayına karışmalarının heyecan, aksiyon ve komedi dolu hikayesini anlatıyor.