"AFACANLAR: İş Başa Düştü" 4 Şubat’ta vizyona girecek

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Başrollerini Berat Efe Parlar, Balım Gaye Bayrak, Burak Hakkı ve Gürgen Öz’ün paylaştığı “AFACANLAR : İş Başa Düştü” filmi, beş afacanın bir AVM de yaşadığı hırsızlık olayına karışmalarının heyecan, aksiyon ve komedi dolu hikayesini anlatıyor.

