Afacanlar geliyor

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
MAGAZİNEKRANDAHAYATSEYAHATSTİLMUCİZE LEZZETLER
Hürriyet Arama
Meteorolojiden yeni uyarı İl il sıralandıMeteoroloji'den yeni uyarı! İl il sıralandı#Meteoroloji
53 yıl geçti, korkunç gecenin izi silinmedi Charles Manson, Ailesi ve o malikane yine gündemde...53 yıl geçti, korkunç gecenin izi silinmedi! Charles Manson, 'Aile'si ve 'o malikane' yine gündemde...#Charles Manson
G.Sarayın blöfü tutmadı, Beşiktaş bir gecede işi bitirdi, en karlı çıkan Rizespor oldu İşte transferin hikayesi...G.Saray'ın blöfü tutmadı, Beşiktaş bir gecede işi bitirdi, en karlı çıkan Rizespor oldu! İşte transferin hikayesi...#Transfer
Atinadan itiraf gibi açıklama TÜRK İHAları resmen dert olduAtina'dan itiraf gibi açıklama! TÜRK İHA'ları resmen dert oldu#Yunanistan
ABD liderliğindeki koalisyondan Suriyede operasyonABD liderliğindeki koalisyondan Suriye'de operasyon#ABD
Amerikan desteği siyasette işe yarar mıAmerikan desteği siyasette işe yarar mı?#Abdi İpekçi
T hücresi müjdesi... Omicrondan sevindiren haber geldiT hücresi müjdesi... Omicron'dan sevindiren haber geldi!#Omicron
Kripto paralar durgunlaştı Piyasada yaprak kıpırdamıyorKripto paralar durgunlaştı! Piyasada yaprak kıpırdamıyor#Kripto Para
Altın fiyatlarında hareketlenme Kritik veri bekleniyorAltın fiyatlarında hareketlenme! Kritik veri bekleniyor#Altın
Türkiyeyi dehşete düşüren olay İşkence görüntülerini sosyal medyada yayınladıTürkiye'yi dehşete düşüren olay! İşkence görüntülerini sosyal medyada yayınladı#İrem Ay
Erdoğan’dan Kabine değişikliği mesajıErdoğan’dan Kabine değişikliği mesajı#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Transfer bitti derken Sinan Gümüş krizi F.Bahçe eli boş döndüTransfer bitti derken Sinan Gümüş krizi! F.Bahçe eli boş döndü#Transfer
İşte Yargının Eren Komiseri Uğur Aslanın gerçek kızıİşte Yargı'nın Eren Komiser'i Uğur Aslan'ın gerçek kızı#Uğur Aslan
İrem Derici ünlü şarkıcıya övgüler yağdırdı: Aşık oldum o ne asaletİrem Derici ünlü şarkıcıya övgüler yağdırdı: Aşık oldum o ne asalet!#İrem Derici
Trafik Sigortası’ndaki değişiklik Danıştay’daTrafik Sigortası’ndaki değişiklik Danıştay’da#Trafik Sigortası
HABERLERKelebek Haberleri Hayat Haberleri

Afacanlar geliyor

#Afacanlar: İş Başa Düştü#Berat Efe Parlar#Gürgen Öz
Afacanlar geliyor

Bir AVM’de yaşanan hırsızlık olayına karışan beş afacanın öyküsünü konu alan “Afacanlar: İş Başa Düştü” filminin galası önceki akşam yapıldı.

Haberin Devamı

Enes Ateş’in yazıp yönettiği, yapımcılığını Sadi Canpolat, Sadri Alışık, Serhat Usak ve Serdar Atacan’ın üstlendiği “Afacanlar: İş Başa Düştü” filminin galası önceki akşam Metropol İstanbul AVM’de gerçekleşti.

Yarın vizyona girecek filmin ekibi, gösterim öncesi basın mensuplarıyla bir araya geldi. Başrol oyuncularından Berat Efe Parlar, “Emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum, herkesi filmimize bekliyoruz” dedi. Gürgen Öz de “Bu akşam çocukların gecesi. Biz de onların yanında olduğumuz için mutluyuz” diye konuştu.

Afacanlar geliyor

Galaya filmin yapımcılarından Sadri Alışık’ın annesi Sibel Turnagöl de katıldı. Sanatçı, “Oğlumla gurur duyuyorum. Tiyatroda uzun zamandır önemli yapımlara imza atıyor. Sinemada da aynı başarıyı göstereceğine inanıyorum” dedi.

Haberin Devamı

Afacanlar geliyor

 

 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Afacanlar: İş Başa Düştü#Berat Efe Parlar#Gürgen Öz

BAKMADAN GEÇME!

53 yıl geçti, korkunç gecenin izi silinmedi Charles Manson, Ailesi ve o malikane yine gündemde...

53 yıl geçti, korkunç gecenin izi silinmedi! Charles Manson, 'Aile'si ve 'o malikane' yine gündemde...

#Charles Manson
Takıntılı hayran kâbusu... Mektupla başladı ev baskını ile sürüyor

Takıntılı hayran kâbusu... 'Mektupla' başladı 'ev baskını' ile sürüyor!

#Takıntılı Hayran
26 yıl sonra tablolarına kavuştu

26 yıl sonra tablolarına kavuştu

#Prof. Dr. Özdemir Altan

BAKMADAN GEÇME!

53 yıl geçti, korkunç gecenin izi silinmedi Charles Manson, Ailesi ve o malikane yine gündemde...

53 yıl geçti, korkunç gecenin izi silinmedi! Charles Manson, 'Aile'si ve 'o malikane' yine gündemde...

#Charles Manson
Takıntılı hayran kâbusu... Mektupla başladı ev baskını ile sürüyor

Takıntılı hayran kâbusu... 'Mektupla' başladı 'ev baskını' ile sürüyor!

#Takıntılı Hayran
26 yıl sonra tablolarına kavuştu

26 yıl sonra tablolarına kavuştu

#Prof. Dr. Özdemir Altan