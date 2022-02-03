Afacanlar geliyor

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Enes Ateş’in yazıp yönettiği, yapımcılığını Sadi Canpolat, Sadri Alışık, Serhat Usak ve Serdar Atacan’ın üstlendiği “Afacanlar: İş Başa Düştü” filminin galası önceki akşam Metropol İstanbul AVM’de gerçekleşti.

Yarın vizyona girecek filmin ekibi, gösterim öncesi basın mensuplarıyla bir araya geldi. Başrol oyuncularından Berat Efe Parlar, “Emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum, herkesi filmimize bekliyoruz” dedi. Gürgen Öz de “Bu akşam çocukların gecesi. Biz de onların yanında olduğumuz için mutluyuz” diye konuştu.

Galaya filmin yapımcılarından Sadri Alışık’ın annesi Sibel Turnagöl de katıldı. Sanatçı, “Oğlumla gurur duyuyorum. Tiyatroda uzun zamandır önemli yapımlara imza atıyor. Sinemada da aynı başarıyı göstereceğine inanıyorum” dedi.

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