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Adnan’ı Kenan, beni Serenay oynasın

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#Adnan Şenses#Lale Şenses#Kenan İmirzalıoğlu
Adnan’ı Kenan, beni Serenay oynasın
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 28, 2026 07:30

Adnan Şenses’in vefatının ardından ilk kez görüntülenen eşi Lale Şenses, ünlü sanatçının hayatının beyazperdeye aktarılacağını doğruladı. Lale Şenses, başrol için gönlündeki isimleri de açıkladı.

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KUŞADASI’NA YERLEŞTİM

25 Aralık 2013’te, 78 yaşında hayatını kaybeden Türk sanat müziğinin unutulmaz ismi Adnan Şenses’in eşi Lale Şenses, yıllar sonra Kuşadası’nda ortaya çıktı.

Gözlerden uzak bir yaşam sürmeyi tercih eden ve ünlü sanatçının vefatının ardından ilk kez görüntülenen Lale Şenses, “Kuşadası’na yerleştim, buranın havası çok güzel” dedi.

Adnan’ı Kenan, beni Serenay oynasın

HAYATI FİLM OLACAK

Adnan Şenses’in hayatının film olacağı yönündeki haberleri “Evet, olacak” diyerek doğrulayan Lale Şenses, oyuncu kadrosunun henüz belli olmadığını belirtti.

Şenses, usta sanatçıyı Kenan İmirzalıoğlu’nun, kendisini de Serenay Sarıkaya’nın canlandırmasını arzuladığını söyledi: “Adnan’ı Kenan Bey, beni de Serenay Hanım oynasın. Çok güzel olur.”

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Adnan’ı Kenan, beni Serenay oynasın

Serenay paylaşılamıyor

Hayatı film olursa kendisini Serenay Sarıkaya’nın canlandırmasını isteyen ünlüler arasında Zerrin Özer, Kibariye, Deniz Seki ve Yonca Evcimik başı çekiyor. Vefatıyla sevenlerini yasa boğan Güllü de son röportajında “Hayatım film olursa, beni Serenay Sarıkaya oynasın” demişti. En çok ses getiren açıklama ise Mahmut Tuncer’den gelmiş, ünlü türkücünün “Rol kabiliyeti çok iyi, beni oynayabilir. Makyaj falan yapılır yani” sözleri esprilere konu olmuştu.

 

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#Adnan Şenses#Lale Şenses#Kenan İmirzalıoğlu

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